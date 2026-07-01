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1300 заявлений на 84 места - родители, готовы ли вы к завтрашним «Голодным играм?» 0 632

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Пустой класс
ФОТО: LETA

Завтра в Риге стартует процесс оповещения о результатах приёма заявлений в 10-е классы. Оповещение начнётся 2 июля в 12:00 путём рассылки приглашений.

Если заявление подано через портал Latvija.gov.lv, приглашение будет доступно на портале. В случае подачи заявления лично оно будет отправлено на указанный адрес электронной почты. После получения приглашения необходимо подтвердить участие в течение 72 часов, пишет Nasha.lv.

О местах в школах и детских садах Латвии ведётся очень много обсуждений — особенно среди родителей, чьи мнения и опыт различаются. Одни выбирают для детей ближайшее учебное заведение, чтобы повседневная жизнь была удобнее и логистика проще, тогда как другие стараются попасть, по их мнению, в лучшие или самые престижные школы, надеясь на более высокое качество образования и более широкие возможности в будущем.

Однако в реальности ситуация часто оказывается значительно сложнее — конкурс на места бывает очень большим, и не всегда возможно попасть туда, куда хочется, поскольку решающим фактором нередко становится просто наличие свободных мест.

Эту тему на платформе Threads затронула Ания, которая пишет: «Родители! Готовы ли вы к завтрашним Голодным играм за место в рижских средних школах? В Тейке уже 1300 заявлений на ~84 места в школе».

Родители в комментариях также делились своим опытом. «Я подала заявки в три гимназии и девять средних школ», — пишет один из родителей, отмечая, что такая практика стала нормой, поскольку родители стараются обеспечить ребёнку несколько запасных вариантов.

Тем временем другие комментаторы подчёркивают, что при выборе школы не стоит руководствоваться только названием или престижем, но и качеством обучения и отношением педагогов. «Название школы ничего не значит, если учителя осуждающие», — отмечает другой комментатор, подчёркивая, что опыт в разных школах может сильно отличаться.

Часть родителей также выражает недоумение по поводу системы приёма в средние школы, спрашивая, зачем вообще нужна подача заявлений, если ученики часто продолжают обучение в том же учебном заведении. Другие признают, что ситуация создаёт большое эмоциональное напряжение, и даже те, кто изначально выбрал лишь несколько школ, в итоге включились в более широкий процесс подачи заявлений.

Тем временем звучат и мнения о том, что часть «очередей» искусственно увеличена, поскольку одни и те же ученики фигурируют сразу в нескольких списках, создавая искажённое представление о реальной конкуренции.

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#образование #конкуренция #родители #конкурс
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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