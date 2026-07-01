Некоторые продукты питания теоретически должны подешеветь, зато недорогие товары из Китая станут дороже. Что еще поменяется в нашей жизни?

Снижается налог (НДС) на базовые продукты

С 1 июля в Латвии стартует экспериментальный пилотный проект сроком на один год (до 30 июня 2027 года).

Что он предусматривает: ставка налога на добавленную стоимость на четыре основные группы латвийских продуктов снижается с 21% до 12%.

Под снижение подпадают все виды хлеба, молоко (коровье, козье, овечье, включая безлактозное), свежее охлажденное мясо птицы (курица, индейка, утка и др.) и куриные яйца.

По расчетам Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП), за счет снижения налога реальные цены на полках магазинов на эти товары должны снизиться примерно на 7,4%.

ЦЗПП в этой связи советует покупателям: обращайте внимание на ценники и чеки в магазинах: «При покупке стоит убедиться, на чеке указана сниженная ставка налога. Она также должна применяться и к промо-продуктам, если они попадают в указанные группы товаров».

Ужесточаются правила выплат пособий на детей

Появилось условие проживания: с 1 июля родительское пособие НЕ будет выплачиваться (даже если оно уже назначено), если ребёнок НЕ проживает постоянно в Латвии и его место жительства НЕ находится в одном из государств-членов Европейского союза, государства-члене Европейской экономической зоны или Швейцарской конфедерации, а, например, если ребёнок проживает в Узбекистане, Индии, Канаде или Соединённых Штатах Америки.

Что значит в понимании закона «проживает в Латвии»? Как поясняет Агентство социального страхования (ГАСС), речь идет о ребёнке, которому присвоен личный идентификационный номер, статус которого активен в Реестре физических лиц и который постоянно проживает на территории Латвии.

Эти условия действуют независимо от гражданства ребёнка или родителя.

Так, латвийские граждане, уехавшие с детьми на постоянное жительство в третьи страны (например, Азию, Россию или Америку), потеряют право на это пособие.

Если ребёнок и другой родитель проживают или работают в другом государстве-члене Европейского союза, Швейцарской конфедерации или стране Европейской экономической зоны, родительское пособие предоставляется и выплачивается.

О причинах новшества. Когда обсуждались поправки, отмечалась такая тенденция: отцы детей — граждан третьих стран, которым выдали временные разрешения на проживание в Латвии, подавали заявки на родительское пособие. При этом дети родились и живут с матерью в третьей стране.

В связи с этим были приняты поправки к закону «О страховании от беременности и болезни».

До сих пор закон не предусматривал ограничений, которые препятствовали бы продолжению выплаты пособия после истечения срока действия временного вида на жительство, если получатель покинул Латвию или даже продолжал работать в другой стране.

В окрестностях Риги растут тарифы на воду

В отдельных местах рядом с Ригой в два раза поднимут тарифы на водоснабжение и канализацию.

Что произошло: с 1 июля 2026 года в Марупе для всех клиентов компании ООО Mārupes komunālie pakalpojumi вводятся ЕДИНЫЕ тарифы на услуги водного хозяйства.

Как изменятся тарифы: на водоснабжение - 0,78 евро за кубометр, а на услуги канализации — 2,16 евро за кубометр.

До этого тарифы на услуги водоснабжения и канализации значительно различались в разных районах обслуживания предприятия.

Так, в Яунмарупе, Тирайне и Ветре Марупской волости плата за услуги водного хозяйства снизится на 22,8%.

В свою очередь, в Бабитской волости и поселке Спуньциемс Салской волости сейчас за водоснабжение платят всего 0,55 евро за кубометр, а за канализацию — 0,88 евро за кубометр. То есть: здесь тариф увеличится в два раза.

В поселке Спилве Бабитской волости сейчас тариф на услуги канализации составляет 0,94 евро за кубометр, и он вырастет в 2,3 раза.

Инвалидов будут предупреждать об окончании статуса

С 1 июля Государственная медицинская комиссия по оценке состояния здоровья и трудоспособности (Комиссия, VDEĀVK)- будет рассылать напоминания об истечении срока действия статуса инвалида.

В будущем инвалидам будут отправляться напоминания о приближении конца срока их статуса, чтобы люди могли подготовить и, при необходимости, вовремя представить необходимые документы в Комиссию для рассмотрения повторной инвалидности.

Напоминания должны быть отправлены дважды:

первое — за 90 дней до истечения срока инвалидности;

еще раз — за 45 дней до истечения срока инвалидности.

Напоминания будут автоматически отправляться из Системы информации об инвалидности:

на официальный электронный адрес человека, если он активирован;

а также адрес электронной почты, указанный лицом в заявлении на экспертизу по инвалидности.

Отменяется доплата 75 центов за дешевые лекарства

С 1 июля лекарства до 10 евро освободят от аптечного сбора - покупателям в аптеках больше не придется доплачивать 0,75 евро за рецепт за недорогие медикаменты.

Государство перенимает на себя часть расходов на обслуживание рецептов в аптеках:

Для некомпенсируемых и компенсируемых лекарств, если цена упаковки в аптеке не превышает 10 евро, плату за услугу фармацевта (75 центов) теперь будет полностью покрывать государство.

Также сделают скидку в ряде случаев для беременных женщин и молодых мам.

С 1 июля беременные женщины и женщины в период до 70 дней после родов освобождаются от платы за услугу фармацевта при покупке лекарств из списка «М» (для конкретных диагнозов), если стоимость упаковки менее 10 евро.

В Кулдиге вводят туристический сбор

Вслед за флагманами латвийского туризма с 1 июля этого года небольшая Кулдига тоже вводит муниципальный сбор за прием отдыхающих и туристов.

Его размер – 1,50 евро с человека за каждую проведенную ночь, но не более 15 евро за одно непрерывное пребывание. Сбор не будет применяться к жителям, декларированным в крае, и лицам младше 18 лет, а также не будет распространяться на командировки и рабочие поездки.

В местном самоуправлении считают, что суммы, которые даст этот сбор, будут содействовать устойчивому развитию туризма в Кулдиге. Ведь старый город Кулдиги, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, «является значимым культурным и туристическим направлением в Латвии».

Вводится налог на дешевые посылки

Вводится налог в 3 евро на покупки в интернет-магазинах (Temu, AliExpress и др.)

Речь идет о дешевых товарах из 3-х стран, в первую очередь из Катая.

Что следует учитывать: это 3 евро не за всю посылку, а за каждый товар в ней. Или, выражаясь языком фискальных чиновников, за каждую «товарную позицию в посылке».

То есть: если в одной посылке лежат разные вещи (например, футболка и пара обуви), пошлину в 3 евро придется заплатить за каждый товар отдельно.

Одинаковые вещи (например, упаковка одинаковых носков) считаются одной позицией.

Основание для этих перемен: вступает в силу новый регламент ЕС, полностью меняющий порядок таможенного оформления посылок из стран, не входящих в Евросоюз (Китая, США, Великобритании и др.).

В итоге прежняя льгота, освобождавшая от таможенной пошлины посылки стоимостью до 150 евро, полностью аннулируется.

Исключения: новые правила не распространяются на посылки из стран ЕС, некоммерческие подарки от частных лиц стоимостью до 45 евро, а также посылки дороже 150 евро (для них действует старый стандартный порядок оформления).

Что стоит при этом учитывать: новая 3-евровая пошлина будет применяться только к товарам, приобретённым НАПРЯМУЮ из третьих стран.

Если же онлайн-магазин зарегистрирован за пределами Европейского союза (ЕС), но товары физически отправляются со склада, расположенного на территории ЕС, они уже прошли таможенную проверку, и дополнительной платы за них не будет.

И еще. Любые подобные изменения становятся основанием для новых уловок мошенников. Остерегайтесь фейковых писем и смс от липовых почтовиков, которые будут требовать уплаты пошлин.