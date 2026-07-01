В ночь на 29 июня латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и эстонский оператор пассажирских поездов Elron провели успешный технический тестовый рейс по маршруту Рига – Даугавпилс – Рига.

«По заказу латвийского оператора пассажирских поездов Vivi мы организовали ночной тестовый рейс, в ходе которого проверили техническую совместимость используемых в Эстонии дизельных поездов Stadler FLIRT с железнодорожной линией Рига – Даугавпилс», — сказал председатель правления Elron Лаури Бетлем.

«Тестовый рейс состоялся после прибытия в Ригу ежедневного вечернего поезда, следующего по маршруту Таллинн–Тарту–Рига. Поездка прошла успешно и подтвердила техническую пригодность подвижного состава для данного участка железной дороги», — отметил он.

По словам Бетлема, компания Vivi проявила интерес к аренде поезда для обслуживания последнего вечернего рейса Рига – Даугавпилс и самого раннего утреннего рейса Даугавпилс – Рига. «Это интересный для нас проект, так как он поможет увеличить эффективное время работы поезда. Сейчас наш поезд Тарту–Рига остается на ночь в Риге, и это время простоя можно было бы использовать более эффективно», — добавил Бетлем.

«Латвия успешно завершила модернизацию подвижного состава на своих электрифицированных железнодорожных линиях, которые обслуживают почти 90 процентов наших пассажиров. Мы видим, что пассажиры высоко ценят комфорт, предлагаемый новыми электропоездами. В то же время латвийское государство заключило договор на поставку девяти аккумуляторных поездов с нулевым уровнем выбросов, которые должны поступить в эксплуатацию на неэлектрифицированных линиях к концу 2029 года. Тем не менее мы ищем и альтернативные возможности, чтобы как можно скорее предложить пассажирам более качественное обслуживание», — сказал председатель правления Vivi Райтис Нешпорс.

В настоящее время Vivi обеспечивает одно ежедневное сообщение между Ригой и Валгой, используя для этого современный дизельный поезд PESA, арендованный у литовского оператора пассажирских поездов LTG Link.

«Маршрут на Даугавпилс — второй по величине в сети дизельных поездов Vivi, поэтому компания уже в этом году ищет решения для улучшения качества обслуживания пассажиров на этой линии. Одна из рассматриваемых возможностей — сотрудничество с Elron в виде будущей аренды дизельных поездов Stadler FLIRT», — сказал Нешпорс.

«Для обеспечения доступности дополнительного современного подвижного состава будет проведен государственный тендер на аренду поездов. Это позволит Vivi выполнять один ежедневный рейс из Риги в Даугавпилс и обратно и в то же время сократить время в пути между двумя городами», — добавил он.

Даугавпилс — второй по численности населения город в Латвии.

Максимальная скорость используемых в Эстонии низкопольных дизельных поездов Stadler FLIRT составляет 160 км/ч. Поезда оснащены автоматической системой климат-контроля, на борту доступен бесплатный Wi-Fi, а составы, курсирующие по маршруту Таллинн–Рига, оборудованы связью Starlink. В поездах предусмотрены места для инвалидных колясок, зоны для хранения велосипедов, а также туалет, доступный для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.