Представители туристической отрасли Латгале считают, что объявленные правительством меры поддержки не помогут региону привлечь отдыхающих. По их словам, главная проблема — не размер сборов, а опасения туристов, из-за которых поток гостей остается низким.

Во время выездного заседания Кабинета министров в Латгале правительство объявило о дополнительных мерах поддержки туристической отрасли. Одной из самых обсуждаемых стало десятикратное снижение туристического сбора для туроператоров, сообщает ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

Однако представители отрасли утверждают, что на практике эта мера почти никого в регионе не затронет.

Владелец гостевого дома «Svilpaunieki» на территории Лузнавской усадьбы в Резекненском крае Мартиньш Кишченко рассказал, что работает в туризме уже семь лет и не видит пользы от принятого решения. По его словам, в гостевом доме оборудованы три номера с отдельными входами, благодаря чему во время пандемии бизнес даже чувствовал себя лучше, чем сейчас.

Ситуация изменилась в последние годы. По словам предпринимателя, люди все чаще отказываются от поездок в Латгале из-за опасений, связанных с безопасностью. Только в мае были отменены две свадьбы, гости которых заранее забронировали проживание.

Хотя в последние недели поток туристов начал постепенно восстанавливаться, на июль и август бронирований по-прежнему значительно меньше ожидаемого.

«Честно говоря, мы все время жили в каком-то дефиците», — признался Кишченко.

Главная претензия предпринимателей заключается в том, что снижение туристического сбора касается лишь туроператоров, а их в Латгале всего трое.

«Это нам не подходит, потому что у нас нет как такового туристического сбора. Как пустой выстрел в воздух. Нам нужно, чтобы люди просто ездили, и тогда нам не понадобится поддержка. Чтобы люди не боялись», — отметил владелец гостевого дома.

Председатель правления Латгальской ассоциации туризма Елена Кияшко также считает, что эффект от решения будет минимальным. По ее словам, ежегодный лицензионный сбор для туроператоров должен был вырасти с 40 до 500 евро, однако после решения правительства составит 60 евро.

При этом в самой Латгале льгота распространяется всего на трех туроператоров, тогда как большинство представителей отрасли ее не почувствуют.

Предприниматели считают, что сейчас гораздо важнее восстановить доверие туристов. По их мнению, приоритетом должны стать информационные кампании, убеждающие жителей Латвии и соседних стран в том, что Латгале остается безопасным направлением для отдыха.

Правительство также объявило о выделении дополнительных 1,5 млн евро на поддержку туризма и намерении продвигать Латгале за рубежом, в том числе в Японии. Однако представители отрасли полагают, что сначала необходимо вернуть туристов внутри страны, а также рассмотреть дополнительные меры финансовой поддержки местных предприятий.