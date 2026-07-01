Казахстанский блогер, путешествующий по странам Балтии, поделился впечатлениями от Риги. По его словам, город оказался красивым, спокойным и доступным по ценам, а Латвия — незаслуженно недооценённой.

Представитель bolashak_job — рекрутинговой компании, помогающей гражданам стран СНГ находить работу, оформлять рабочие визы и ВНЖ, а также организует стажировки и обучение за рубежом, опубликовал в социальных сетях видео с первыми впечатлениями от Риги, пишет Nasha.lv.

По его мнению, латвийская столица гораздо привлекательнее, чем многие считают.

«Пока все говорят, что в Европу теперь не попасть, Рига буквально пустует. Людей на улицах критически мало, туристов почти нет. Город невероятно красивый и атмосферный, но, кажется, многие просто недооценивают Латвию», — написал он.

Также блогер отметил, что цены в Риге показались ему вполне доступными: место в хостеле в центре города можно найти примерно от 20 евро, а кофе стоит недорого. По его мнению, Латвия может стать «идеальным и недорогим трамплином» для знакомства с Европейским союзом.

Во время прогулки по Риге путешественник обратил внимание и на языковую среду.

«Здесь далеко не каждый говорит по-русски, как в Вильнюсе. Сначала обращаешься на английском, а потом уже спрашиваешь, знает ли человек русский. Для меня это плюс — можно больше практиковать английский язык», — рассказал он.

В следующей публикации блогер сообщил, что его команда рассматривает Латвию как одно из возможных направлений для трудоустройства граждан Казахстана.

«Мы уже прорабатываем это направление, чтобы в будущем помогать вам с трудоустройством здесь. Вопрос к тем, кто хочет переехать: чего вы ждёте, пока места свободны? Или Латвия для вас — “недо-Европа”? Жду хейтеров в комментариях», — написал он.

Публикация вызвала активное обсуждение, в том числе латвийцев. Одни пользователи отметили, что летом многие жители Риги уезжают за город, поэтому людей на улицах действительно меньше. Другие посоветовали блогеру посетить Лиепаю, Кулдигу и Юрмалу, назвав их не менее красивыми местами, чем столица.

В комментариях также разгорелся спор о возможностях переезда в Латвию. На замечание одного из пользователей о том, что Латвия не выдаёт визы гражданам России, автор ответил, что он и его подписчики являются гражданами Казахстана. При этом многие латвийские пользователи поблагодарили блогера за тёплые слова о стране и пожелали ему приятного путешествия.

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