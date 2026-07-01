Почти четыре из десяти взрослых жителей Латвии обладают низким уровнем читательской или математической грамотности. По данным нового исследования ОЭСР, это может затруднять понимание сложной информации, выполнение повседневных расчетов и даже влиять на уровень доходов и качество жизни.

Исследование базовых навыков взрослого населения, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2023 году, показало, что почти 40% взрослых жителей Латвии имеют низкий уровень читательской или математической грамотности.

На практике это означает, что многим людям сложно понимать более сложные тексты, работать с письменной информацией или выполнять расчеты, которые регулярно встречаются в повседневной жизни.

Авторы исследования отмечают, что уровень базовых навыков напрямую связан с положением человека на рынке труда. В Латвии люди с более низкой грамотностью и математическими навыками реже работают, а доля экономически неактивных среди них на семь–восемь процентных пунктов выше, чем среди людей со средним уровнем подготовки.

Разница заметна и в доходах. По расчетам ОЭСР, взрослые с низким уровнем базовых навыков в среднем зарабатывают на четыре–пять долларов США в час меньше (по паритету покупательной способности), чем люди со средним уровнем подготовки.

Исследование также выявило связь между уровнем базовых навыков и качеством жизни. Люди с более низкими показателями реже оценивают свое здоровье как очень хорошее или отличное и значительно реже довольны своей жизнью. По уровню этого разрыва Латвия входит в число лидеров среди стран ОЭСР.

Важно, что понятие «низкие навыки» не означает полное отсутствие грамотности. В эту группу входят как люди, способные понять общий смысл текста, но испытывающие трудности с более сложной информацией, так и те, кому чтение дается значительно тяжелее.

Исследование показывает, что самым важным фактором остается образование. Именно уровень полученного образования сильнее всего связан с риском столкнуться во взрослом возрасте с проблемами чтения и математической грамотности.

При этом эксперты подчеркивают, что единого портрета человека с низким уровнем базовых навыков не существует. В разных странах в эту группу входят разные категории населения — от пожилых людей с невысоким уровнем образования до мигрантов, сталкивающихся с языковыми барьерами.

Для Латвии ОЭСР выделяет еще одну особенность. Страна входит в группу государств с выраженным «разрывом в читательской грамотности», где значительную роль играют вопросы изучения языков и языковой интеграции. По мнению организации, долгосрочные инвестиции в изучение языка мигрантами и представителями языковых меньшинств могут существенно повысить уровень базовых навыков взрослого населения.

Исследование показывает, что грамотность и умение работать с числами влияют не только на образование, но и на возможности трудоустройства, уровень доходов и качество жизни, поэтому развитие этих навыков остается одной из важных задач образовательной политики.