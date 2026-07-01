Министерство экономики, во главе с неутомимым Викторсом Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян) вновь обратило свои взоры на Латгалию. Аналитическая служба ведомства в лице экономиста Лудиса Нейдерса продемонстрировала на днях разработку «Содействие экономическому развитию в Восточном приграничье государства: нынешняя ситуация и предложения».

Цифры прироста даются непросто

«С 2017-2022 годов уменьшался разрыв роста между Латгальским регионом и прочей Латвией, – уверенно заявляет Министерство экономики, – но коррекции в выравнивание внесли изменения в геополитической ситуации».

В указанный период внутренний валовый продукт в Латгалии рос даже быстрей, чем в прочей республике – соответственно, 3,1% и 2,3%. Что, увы, гораздо скромней периода 2001-2009 гг., когда темпы годового прироста составляли 4,8 и 4,7 процентов.

С 2022 года, к сожалению, налицо полная стагнация как в Латгалии, так и в целом по стране – кругом 0,8 процентов «роста». Которые, впрочем, можно отнести к погрешности статистики.

Парадоксальные штуки происходят в Латгалии и с предпринимательством. С 2021 по 2024 года количество зарегистрированных фирм на 1000 человек выросло с 66 до 71, однако численность рабочих мест уменьшилась почти на 4%.

Стройка выросла на четверть, туризм упал

Некоторый оптимизм внушает строительная отрасль – по сравнению с 2023 годом, число разрешений на стройку выросло с 560 до 706, т.е. на 26%. По части туризма, озерный край держался в последние годы относительно стабильно – 124 тысячи путешественников приняты в 2023 году, 134 тысячи ожидались в 2026 году. Неясно пока, правда, какую «коррекцию в конвергенцию» принесут на своих крылышках добрые дроны… Так или иначе, уровня доковидно-довоенного 2019 года, с 148 000 туристов в год, Латгалия пока не достигла.

Между тем, горевать по поводу системного отставания Латгалии не следует – по данным Центрального статистического управления, в некоторых самоуправлениях региона – городах Даугавпилсе и Резекне, Ливанском крае, ВВП на душу населения превосходит такие муниципалитеты Видземе, как Огрский, Лимбажский, Валкский, Алуксненский края. Правда, есть и антирекорды – наибольшее падение ВВП фиксируется в Краславском, Аугшдаугавском краях.

Особенности региональной экономики

Особенностью статистического учета в Латвии является то, что в него попадают абсолютно все сферы деятельности, включая те, которые лишь тратят бюджетные трансферы. На выходе производя такую трудно калькулируемую субстанцию, как человеческий капитал. В связи с этим, распределение добавленной стоимости в Латгалии выглядит следующим образом:

-Государственное управление, образование, здоровье – 30%; -Обрабатывающая промышленность – 18%; -Коммерческие услуги – 16%; -Торговля – 11%; -Транспорт и складское хозяйство – 7%; -Сельское хозяйство – 6%; -Прочая промышленность – 5%; -Строительство – 5%; -Прочие отрасли – 2%.

Инвестиции в Латгалию, учитываемые Минэкономики, в буквальном смысле можно пересчитать по пальцам, причем одной руки. В Восточном приграничье осуществляются 5 проекта со скидкой на капитал в размере 29,4 млн евро. Аналитическая служба выделяет компании:

Verems (Резекне, производство и экспорт березовой фанеры);

Nordic Elite (Даугавпилс, выпуск фанеры для мебельной индустрии);

Ingka Investments (Балви, ветропарк);

Biofactum (Даугавпилс, биоэкономика);

Vind R (Ливаны, солнечная энергетика).

Аттракцион невиданной щедрости

В заслугу региона Минэкономики поставило два бизнес-инкубатора, в кои в 2026 году приняли новых участников; в результате в Даугавпилсе под данным крылом работает 19 предприятий, из них 15 экспортоспособных; в Резекне 22 предприятия, 1 экспортоспособное.

Существенным драйвером для строительной отрасли должна стать осуществляемая с октября 2025 года программа ипотечного кредитования в регионах, с выдачей займов до 74 000 евро, что для Латгалии весьма солидная цифра. В 9 самоуправлениях Восточного приграничья возводятся 334 социальных жилища, на сумму 9,67 млн евро. Предоставлены гарантии 484 молодым семьям и специалистам.

Государственный финансовый институт ALTUM, ранее выступавший преимущественно как гарант в приобретении жилья (создан на основе печально известного Ипотечно-земельного банка), предоставляет стартовые займы 66 предприятиям (из них 24 новым) – на сумму 3,1 миллиона евро; «займы производительности» для 8 коммерсантов на суммы 1,8 млн евро; гарантии для 8 коммерсантов на 732 640 евро.

Восточное приграничье для ALTUM - зона «беспроцентных займов», по крайней мере в видении Минэкономики.

Фантастика рядом

Одновременно в индустрию региона предполагается влить поистине феноменальные объемы, по линии военно-промышленного комплекса – Минэкономики упоминает 270 млн евро для продукции двойного назначения; объем планируемых инвестиций – 690 млн евро.

Уже в августе сего года ожидается «призыв» предпринимателей в рамках кампании REARM – 70 млн евро в режиме «грант + заем + гарантия». Фонд капитала для обороны и роста на конец 2026 года должен составить 120 млн евро.

Подобный золотой дождь, однако, будет непросто аккумулировать в регионе, чья предпринимательская среда, как было отмечено выше, ранее получала от страны десятки, в лучшем случае сотни тысяч евро для предприятия. Кто, стесняемся спросить, станет реципиентами подобных субсидий?

Впрочем, некоторую ясность уже приоткрывает недавняя громкая презентация противодронных ракет, которые будет производить и запускать на местных полигонах компания из… Эстонии. Может быть, у господина Валайниса уже и «лист ожидания» фирм из ближнего зарубежья имеется.

А что касается рабочей силы – то и это не вопрос: в рамках свободного рынка труда в Евросоюзе можно завести таджиков, «командированных», предположим, через польскую рекрутинговую фирму. Вот примерно таковы будут очертания намечающегося латгальского экономического чуда.