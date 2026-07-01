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Министр обороны признал ошибки после тревоги из-за полетов истребителей над Ригой 0 87

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авиашоу в Риге
ФОТО: LETA

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал, что жители Риги были недостаточно проинформированы о тренировочных полетах перед авиашоу, вызвавших волну беспокойства в социальных сетях. В будущем ведомство намерено активнее предупреждать общественность о подобных мероприятиях.

Министр обороны Латвии Райвис Мелнис признал, что информирование жителей о тренировочных полетах перед авиашоу, состоявшихся в Риге в минувшую пятницу, оказалось недостаточным.

В эфире Латвийского радио министр пояснил, что полеты проводились в рамках подготовки к частному публичному мероприятию, поэтому информирование населения входило в обязанности организатора. По его словам, организаторы выполнили это требование и заранее уведомили Рижскую думу.

Однако, как отметил Мелнис, опыт показал, что при мероприятиях такого масштаба, особенно с участием военной авиации, этого недостаточно.

«Учась на ошибках», Министерство обороны и Национальные вооруженные силы в дальнейшем будут уделять больше внимания информированию общества о подобных полетах, заявил министр.

Он подчеркнул, что обычно министерство своевременно сообщает о собственных мероприятиях, однако в данном случае слишком полагалось на организатора авиашоу.

По словам Мелниса, в будущем ведомство намерено активнее сопровождать такие события собственной информационной кампанией, чтобы избежать недоразумений и беспокойства среди жителей.

Поводом для заявления министра стали события прошлой пятницы, когда в социальных сетях начали массово появляться сообщения обеспокоенных рижан, заметивших низко летящие военные самолеты.

Позже Национальные вооруженные силы подтвердили, что над столицей проходили тренировочные полеты участников авиашоу. В частности, в них участвовали истребители Gripen военно-воздушных сил Венгрии.

Ситуация показала, что даже запланированные тренировочные полеты могут вызвать общественное беспокойство, если о них заранее известно лишь ограниченному кругу лиц. Министерство обороны фактически признало необходимость заранее информировать не только органы власти, но и жителей.

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#Рига #Латвия #социальные сети #оборона #тренировки
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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