Полная отмена подоходного налога могла бы привлечь в Латвию новых жителей, помочь решить проблему нехватки квалифицированных кадров и ускорить рост экономики, считает латвийский финансист и предприниматель, председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая.

Свою позицию Елена Бурая озвучила в эфире программы «Preses klubs» на TV24. Во время беседы ведущий отметил, что слышал предложения о возможной отмене одного из налогов. «Можно отменить налог», — ответила Бурая.

Когда ведущий уточнил, идет ли речь о подоходном налоге, она подтвердила это. А на вопрос, предлагает ли она отменить его абсолютно для всех, глава банка ответила: «Абсолютно для всех».

По мнению Бурой, такой шаг сделал бы Латвию гораздо более привлекательной для жителей других стран. «Это привлечет еще больше людей. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что у нас сокращается численность населения. У нас существенная нехватка работников, нехватка квалифицированных специалистов. Из-за этого экономика развивается не так быстро», — заявила она.

Бурая отметила, что хорошо знает проблему по собственному опыту. «Я могу уверенно говорить о банковской сфере. Мне очень не хватает квалифицированных сотрудников», — сказала она.

По ее словам, международная практика показывает, что низкий или вовсе отсутствующий подоходный налог способен привлечь большое количество новых жителей.

«Если отменить этот налог — а такой опыт существует в разных странах, — это очень сильно побуждает многих людей переехать именно в эти государства», — считает глава банка.

По мнению Бурой, новые жители не только восполнят дефицит рабочей силы, но и будут активно потреблять товары и услуги, что принесет государству дополнительные доходы. «Тогда эти люди будут тратить деньги здесь. Государство сможет вернуть эти средства через НДС, другие налоги, за счет потребления и роста оборота экономики. Мы от этого только выиграем», — подчеркнула она.