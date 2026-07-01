Выдающийся режиссер Адольф Шапиро лишен номинаций на главную театральную премию Латвии. Во всем виноват его творческий вечер в Москве – негоже выступать на сцене столицы государства, которое в Латвии официально признано агрессором.

В связи с появившейся информацией об участии режиссёра Адольфа Шапиро в культурных мероприятиях в России Новый Рижский театр опубликовал комментарий о своих отношениях с режиссером:

Новый Рижский театр (НРТ) не получал никаких возражений от государственных органов безопасности Латвии или Министерства культуры относительно нежелательности деятельности Шапиро в Латвии. На момент начала сотрудничества у режиссёра уже имелся вид на жительство в Латвии. Договор он заключил как гражданин Израиля и устно подтвердил, что не сотрудничает с российскими властями. Театр не располагал информацией о деятельности режиссёра, которая сейчас стала достоянием общественности.

Причины, по которым НРТ пригласил Адольфа Шапиро поставить спектакль:

Выразить уважение режиссёру, который на протяжении 30 лет возглавлял Театр юного зрителя — предшественника Нового Рижского театра. Отдать должное огромному вкладу Шапиро в латвийскую культуру. Его спектакли включены в Латвийский культурный канон и помогали сохранять национальный дух в годы советской оккупации, особенно благодаря постановкам пьес Гунара Приеде. Режиссёр родился в Украине (в Харькове) и всегда открыто осуждал российскую агрессию. Ещё в 2014 году он подписал открытое письмо против оккупации Крыма. Из-за своей политической позиции спектакли Шапиро были сняты с репертуара российских театров. На момент приглашения в НРТ Шапиро уже более года работал в Латвии — он преподавал на курсе актёрского мастерства Театра «Дайлес».

Что касается поставленного режиссёром спектакля «Дон Кихот», обращаем внимание, что это результат совместной работы всей театральной команды. В создании спектакля приняли участие более 100 человек. Спектакль является собственностью Нового Рижского театра, а не режиссёра.

Мы планируем сохранить спектакль «Дон Кихот» в репертуаре НРТ до тех пор, пока к нему будет сохраняться интерес со стороны зрителей.