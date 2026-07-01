Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижский театр сообщил о судьбе спектакля «Дон Кихот», поставленного опальным российским режиссером 2 455

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сцена из спектакля "Дон Кихот". Фото НРТ

Сцена из спектакля "Дон Кихот". Фото НРТ

Выдающийся режиссер Адольф Шапиро лишен номинаций на главную театральную премию Латвии. Во всем виноват его творческий вечер в Москве – негоже выступать на сцене столицы государства, которое в Латвии официально признано агрессором.

В связи с появившейся информацией об участии режиссёра Адольфа Шапиро в культурных мероприятиях в России Новый Рижский театр опубликовал комментарий о своих отношениях с режиссером:

Новый Рижский театр (НРТ) не получал никаких возражений от государственных органов безопасности Латвии или Министерства культуры относительно нежелательности деятельности Шапиро в Латвии. На момент начала сотрудничества у режиссёра уже имелся вид на жительство в Латвии. Договор он заключил как гражданин Израиля и устно подтвердил, что не сотрудничает с российскими властями. Театр не располагал информацией о деятельности режиссёра, которая сейчас стала достоянием общественности.

Причины, по которым НРТ пригласил Адольфа Шапиро поставить спектакль:

  1. Выразить уважение режиссёру, который на протяжении 30 лет возглавлял Театр юного зрителя — предшественника Нового Рижского театра.

  2. Отдать должное огромному вкладу Шапиро в латвийскую культуру. Его спектакли включены в Латвийский культурный канон и помогали сохранять национальный дух в годы советской оккупации, особенно благодаря постановкам пьес Гунара Приеде.

  3. Режиссёр родился в Украине (в Харькове) и всегда открыто осуждал российскую агрессию. Ещё в 2014 году он подписал открытое письмо против оккупации Крыма.

  4. Из-за своей политической позиции спектакли Шапиро были сняты с репертуара российских театров.

  5. На момент приглашения в НРТ Шапиро уже более года работал в Латвии — он преподавал на курсе актёрского мастерства Театра «Дайлес».

Что касается поставленного режиссёром спектакля «Дон Кихот», обращаем внимание, что это результат совместной работы всей театральной команды. В создании спектакля приняли участие более 100 человек. Спектакль является собственностью Нового Рижского театра, а не режиссёра.

Мы планируем сохранить спектакль «Дон Кихот» в репертуаре НРТ до тех пор, пока к нему будет сохраняться интерес со стороны зрителей.

×
Читайте нас также:
#Латвия #театр #режиссер #творчество #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: прилавки магазина
Изображение к статье: Пожилой мужчина читает книгу
Изображение к статье: Авиашоу в Риге
Изображение к статье: Школьный класс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Нехорошев
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: военный полицейский
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: землетрясение в Венесуэле
В мире
1
Изображение к статье: пассажиры в аэропорту
В мире
Изображение к статье: КПП Пыталово
В мире
Изображение к статье: Нехорошев
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: военный полицейский
ЧП и криминал
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео