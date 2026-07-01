Экономист Банка Латвии Олег Красноперов говорит — снижение ставки НДС приведет к недостаче в госбюджете, сократив его доходы на 32 млн евро (расчеты Минфина). В связи с этим придется думать, как компенсировать эту недостачу.

"Например, первым способом было бы повышение ставки НДС на непродовольственные товары. В данном случае я предполагаю большое сопротивление со стороны компаний.

Чем больше у нас продуктов со сниженным НДС, тем сложнее нам объяснить обществу и предприятиям, почему на конкретный товар или услуги не снижен НДС - например, как в общественном питании ", - сказал экономист в интервью Латвийскому радио.

Он назвал еще несколько вариантов компенсации недостачи, в том числе повышение других налогов: "Если происходит широкое снижение потребительских налогов, то вряд ли мы можем обойтись без повышения налогов на рабочую силу. Но это я точно не поддерживаю, поскольку это как увеличит зарплату в конвертах, то есть удельный вес теневой экономики, так и больше всего напрямую снизит конкурентоспособность латвийских предприятий по сравнению с зарубежными производителями».

Кроме того, можно было бы сократить расходы правительства или увеличить дефицит госбюджета.

Экономист Банка Латвии полагает, что из-за сниженной ставки НДС цены на продукты снизятся не на 7,4%, как обещают, а меньше - на 5,6%.

В интервью Латвийскому радио Красноперов проводит параллели с 2018 годом, когда на некоторые продукты питания снизили ставку НДС: "что произошло в 2018 году? До 1 января были обещания, что снижение цен будет в полном объеме и за ним будут следить полностью, и так далее. После 1 января оказалось, что покупатели должны быть благодарны за символическое снижение цен».

Он считает, что влияние изменения ставки НДС связано скорее с законами микроэкономики, чем с честностью торговцев.

Кроме того, необходимо учитывать время принятия решения – за несколько месяцев до выборов в Сейм. Поддержит ли такой шаг малоимущих? Красноперов считает: "В действительности - нет. Если мы посмотрим объем потраченных денег в евро, то жители с высокими доходами тратят на продукты питания в два раза большую сумму денег, чем жители с низкими доходами.

Поэтому от более низкой ставки НДС жители с высокими доходами получили бы даже больше, чем жители с низкими доходами. В связи с этим пониженная ставка НДС на продукты питания не является эффективным оружием в борьбе с неравенством доходов ".

На это следовало бы направить другое оружие — в краткосрочной перспективе — социальные пособия для беднейших, а в долгосрочной перспективе — обеспечение одинаковых возможностей для всех.