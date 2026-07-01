Министерство образования и науки решило отложить переход педагогов на 40-часовую рабочую неделю. Хотя новые правила оплаты труда планируют утвердить уже этим летом, сама норма начнет действовать только с 1 сентября 2027 года.

Переход латвийских педагогов на 40-часовую рабочую неделю, который ранее планировалось начать уже этой осенью, откладывается как минимум на год, сообщает ЛЕТА со ссылкой на общественные СМИ.

В Министерстве образования и науки сообщили, что новые правила расчета заработной платы учителей должны быть утверждены летом. Однако положение о единой 40-часовой рабочей неделе вступит в силу только с нового учебного года — 1 сентября 2027 года.

Сейчас продолжительность полной ставки зависит от должности и типа учебного заведения и составляет от 21 до 36 часов в неделю.

Изначально предполагалось, что с сентября 2026 года новая модель финансирования школ «Программа в школе» автоматически переведет педагогов на 40-часовую рабочую неделю. Однако соответствующие правила правительства до сих пор не представлены на утверждение.

В министерстве объясняют задержку тем, что изменения затрагивают не только общеобразовательные школы, но и профессиональные, а также высшие учебные заведения, где система расчета нагрузки и оплаты труда устроена иначе.

По словам руководителя бюро министра образования и науки Рудолфса Калванса, именно после консультаций с представителями вузов стало понятно, что реализовать реформу в намеченные сроки не получится.

При этом в министерстве подчеркивают, что для большинства общеобразовательных школ перенос не должен привести к серьезным изменениям.

По словам Калванса, фактически многие школы уже работают по модели, близкой к 40-часовой неделе, поэтому переход будет носить скорее организационный и формальный характер, без необходимости массово менять трудовые договоры.

В то же время в июне Латвийский профсоюз работников образования и науки сообщил, что некоторые школы начали предлагать педагогам подписывать новые договоры заранее, несмотря на отсутствие утвержденных правительством правил.

Председатель профсоюза Инга Ванага призвала руководителей образовательных учреждений не торопиться с такими изменениями.

По ее словам, пока нет нормативного акта, который позволял бы переводить педагогов на новые условия труда, а отдельные школы фактически «опережают события».

Таким образом, уже в этом году ожидается утверждение новой системы оплаты труда, однако сама 40-часовая рабочая неделя для педагогов станет обязательной только с сентября следующего года.