Врачи Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня впервые в Латвии успешно выполнили сложную пластическую реконструкцию гортани. Более чем через полгода после операции пациентка самостоятельно дышит, свободно разговаривает и больше не нуждается в трахеостоме.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) сообщили об успешном результате первой в Латвии пластической реконструкции гортани. Спустя более шести месяцев после операции пациентка с тяжелым сужением гортани полностью восстановила дыхание через естественные дыхательные пути, вновь обрела речь и вернулась к привычной жизни.

Проблемы с дыханием и охриплость сопровождали женщину с детства, а в последние годы ее состояние постепенно ухудшалось. Во время подготовки к другой плановой операции врачи столкнулись с крайне сложной интубацией, после чего дыхательная функция пациентки резко ухудшилась. Она была переведена в отделение интенсивной терапии, где лечение продолжила команда отоларингологов больницы.

Обследование показало выраженное сужение подголосового отдела гортани. Сначала врачи пытались избежать установки трахеостомы, однако ухудшение дыхания сделало эту процедуру необходимой, чтобы обеспечить пациентке безопасное поступление воздуха.

После подготовки специалисты решились на сложную реконструктивную операцию. Во время вмешательства гортань была полностью вскрыта, при этом хирурги максимально сохранили нервы, суставы, хрящи и мышцы, отвечающие за ее работу. Для расширения дыхательных путей использовали реберный хрящ самой пациентки, а новый каркас гортани сформировали с помощью специального стента. Трахеостома временно оставалась на месте до завершения восстановления.

После нескольких этапов лечения стент был удален, затем врачи закрыли трахеостому. Сейчас пациентка проходит завершающую реабилитацию под наблюдением аудиологопеда.

По словам отоларинголога Романа Дзалбса, гортань остается одним из самых сложных органов человеческого организма. Современная медицина пока не умеет пересаживать или искусственно выращивать гортань, поэтому подобные операции требуют высокой точности и участия специалистов разных профилей.

Этот случай стал важной вехой для латвийской медицины. Главной задачей врачей было не только восстановить проходимость дыхательных путей, но и сохранить все основные функции гортани — дыхание, глотание и речь.

Операцию выполнила команда отоларингологов и торакальных хирургов больницы Страдиня. В лечении также участвовали специалисты по анестезиологии, операционные медсестры и реабилитологи, а успех стал возможен благодаря совместной работе врачей разных специальностей.

Сегодня пациентка уже свободно дышит, разговаривает и вернулась к обычной жизни. В больнице отмечают, что именно восстановление естественного дыхания и отказ от постоянной трахеостомы были главными целями этого сложного многоэтапного лечения.