У министра была возможность ознакомиться с демонстрацией системы Tesla FSD (Supervised), или Full Self-Driving. Это система автоматизированного вождения, контролируемая водителем.

1 июля министр экономики Виктор Валайнис встретился с представителями американского технологического и автомобилестроительного предприятия Tesla, чтобы обсудить развитие технологий автоматизированного вождения и возможные решения по совершенствованию регулирования самодвижущихся транспортных средств в Латвии. На встрече обсуждался международный опыт внедрения технологий автоматизированного вождения, развитие Европейского регулирования, а также предпосылки, необходимые для того, чтобы в будущем в Латвии можно было надежно и ответственно внедрять современные мобильные решения.

Встреча состоялась с главой компании Tesla EMEA по автоматизации транспортных средств, безопасности и развитию бизнеса Сарунас Кондратас, главой публичной политики Северной Европы Софией Беннерстолой Андерсон и Иваном Комуссанацем, главой ЕС по развитию политики И бизнеса.

«Развитие технологий автоматизированного вождения является составной частью будущей мобильности. Чтобы такие технологии можно было смело внедрять на практике, необходимо современное правовое регулирование, которое одновременно способствует инновациям и обеспечивает самые высокие стандарты безопасности движения. Диалог с предприятиями отрасли и разработчиками технологий является важным условием, чтобы Латвия могла следить за стремительным развитием мобильности в Европе и мире. В ближайшее время в сотрудничестве с ответственными органами будут начаты политические дискуссии, чтобы обеспечить как можно стремительное продвижение в решении этого вопроса", - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.

В Евросоюзе по-прежнему продолжаются дискуссии об утверждении системы Tesla FSD (Supervised) на уровне всего ЕС, пока решение о таком подтверждении не принято. Отдельные страны, такие как Литва, Эстония и Дания, уже объявили о признании такого подтверждения. В то же время есть страны, например Швеция, которые выразили обеспокоенность результатами использования системы Tesla FSD (Supervised). Пока не принято официальное решение Еврокомиссии, каждая страна-участница имеет право предоставить предварительное утверждение типа Евросоюза, то есть временное разрешение на участие такого авто в публичном сообщении.

После встречи у министра была возможность ознакомиться с демонстрацией системы Tesla FSD (Supervised), или Full Self-Driving. Это система автоматизированного вождения, контролируемая водителем, которая, используя камеры транспортного средства и программное обеспечение для оценки окружающей среды, помогает транспортному средству следовать навигационному маршруту, поддерживать скорость и дистанцию, проводить смену полос, реагировать на светофоры и дорожные знаки. Tesla уже проводила тесты системы FSD в ряде европейских стран, в том числе и в Латвии.

Tesla в последние годы наряду с разработкой и производством электроавтомобилей развивала и решения искусственного интеллекта, автоматизированной мобильности, накопления энергии и программного обеспечения. Сферы деятельности компании включают производство и торговлю электромобилями, развитие инфраструктуры зарядки, решения по накоплению энергии и программное обеспечение транспортных средств, а также технологии автоматизированного вождения и искусственного интеллекта.