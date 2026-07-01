В Латвийской тюремной больнице планируется создать две специализированные палаты, оснащённые техническими средствами для раннего выявления случаев членовредительства и риска самоубийства. Такое решение в среду приняли министр юстиции Эдвардс Смилтенс и начальник Управления мест заключения Дмитрий Калин.

Как сообщили в Министерстве юстиции, также будут усовершенствованы техническое оснащение и внутренние процедуры в тюрьмах, чтобы своевременно выявлять ситуации повышенного риска и предотвращать трагические случаи. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним и молодым людям.

Смилтенс подчеркнул, что общая цель Министерства юстиции и Управления мест заключения — создать современную, безопасную и профессиональную систему, защищающую сотрудников, заключённых и общество в целом. По его словам, это означает инвестиции в персонал, технологии и продуманные решения, которые укрепят систему в долгосрочной перспективе.

Министерство также сообщило, что будет продолжен пилотный проект по использованию нательных видеокамер, а Управление мест заключения подготовит предложения по их более широкому внедрению. Камеры, закреплённые на форменной одежде сотрудников, позволяют фиксировать надлежащее исполнение служебных обязанностей и обеспечивают объективные доказательства при разборе конфликтных ситуаций, повышая безопасность персонала и снижая риск насилия, необоснованных жалоб и других нарушений.

Кроме того, будет рассмотрена возможность включения базовой военной подготовки в программу профессионального обучения сотрудников Управления мест заключения. Это позволит повысить готовность персонала к действиям в кризисных ситуациях и укрепит способность службы реагировать на различные угрозы безопасности.

Как отметили в Министерстве юстиции, в ближайшее время Смилтенс встретится с руководителями всех учреждений исполнения наказаний Латвии, чтобы обсудить вопросы кадрового обеспечения, организации работы и безопасности, а также определить дальнейшие шаги по развитию системы.

Ранее Управление мест заключения сообщало, что среди несовершеннолетних заключённых всё чаще выявляются серьёзные проблемы с психическим здоровьем, зависимостями и социальной адаптацией, решение которых требует длительного и скоординированного взаимодействия нескольких государственных учреждений.

Смилтенс поручил Управлению подготовить подробный доклад о смерти несовершеннолетнего заключённого в больнице Олайнской тюрьмы, а также о ситуации со случаями смерти и самоубийств в местах лишения свободы в целом.

В Министерстве юстиции сообщили, что соответствующее распоряжение было издано после публикаций в СМИ о произошедшем в тюремной больнице в Олайне и статистики смертности среди заключённых. В прошлом году в местах лишения свободы Латвии умерли 32 человека.

Ранее Латвийское телевидение сообщало, что незадолго до Рождества в тюремной больнице Олайне скончался 17-летний юноша. Он находился в заключении за употребление наркотиков и кражи. Его родители были лишены родительских прав. После очередного правонарушения и отбытия наказания подросток был помещён в детское учреждение по уходу «Эзермала».

Из-за неконтролируемого поведения и случаев членовредительства молодого человека неоднократно переводили в тюремную больницу Олайне. Руководитель структурного подразделения «Эзермала» Рижского центра социальной поддержки Агне Либоре рассказала, что подросток неоднократно пытался причинить себе вред, и Управление мест заключения было об этом осведомлено.

Управление отказалось комментировать этот случай, сославшись на просьбу семьи соблюдать конфиденциальность и на деликатный характер темы. Также было заявлено, что возбужденное уголовное дело в феврале было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Мать подростка это отрицает. Она заявляет, что хочет публично говорить о случившемся и до сих пор не получила ясных ответов о причинах смерти сына.

Это единственный случай за последние пять лет, когда в местах лишения свободы умер несовершеннолетний.