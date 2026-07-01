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Жара сменится грозами: каким будет первый день июля в Латвии 0 313

Наша Латвия
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза

1 июля в Латвии сохранится летнее тепло, однако уже во второй половине дня погода резко изменится. С юго-запада страну накроет зона дождей и гроз, а на востоке воздух успеет прогреться почти до +30 градусов.

Первый день июля в Латвии начнётся сравнительно спокойно, но к вечеру погода станет значительно менее устойчивой.

По прогнозам синоптиков, в первой половине дня на востоке страны ещё будет солнечно, тогда как в остальных районах облаков станет больше.

Во второй половине дня с юго-запада к Латвии подойдёт зона осадков. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами сформируются грозовые облака, способные принести сильные ливни.

Ветер останется слабым, однако во время гроз возможны порывистые усиления.

Самая жаркая погода ожидается на востоке страны, где температура воздуха достигнет +27…+29 градусов.

В центральной части Латвии воздух прогреется до +24…+26 градусов, а в Курземе и на побережье будет заметно прохладнее — от +19 до +24 градусов.

Что важно знать: на востоке Латвии сохранится высокий уровень ультрафиолетового излучения. При длительном пребывании на солнце рекомендуется использовать средства защиты и избегать прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня.

В Риге облачность будет постепенно увеличиваться. После полудня временами ожидается дождь, возможны гроза и интенсивные ливни.

Температура воздуха в столице составит +22…+24 градуса.

Таким образом, первый день июля начнётся по-летнему тёплым, но завершится во многих районах дождями и грозами.

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#Рига #климат #погода #Латвия #гроза #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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