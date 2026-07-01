В ночь на четверг местами пройдут дожди и грозы, но днем осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет преобладать облачная погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы с сильными ливнями. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит +14...+19 градусов.

Утром сохранится облачная погода, но в течение дня небо прояснится и выглянет солнце. Воздух прогреется до +20...+24 градусов, на юго-востоке страны - до +26 градусов.

В столице возможна также гроза с сильными ливнями, а во второй половине дня небо прояснится. Температура воздуха ночью составит +15...+17 градусов, днем - до +23...+25 градусов.