Центр размещения просителей убежища в Муцениеки работает с превышением вместимости, а местные жители всё чаще говорят о том, что чувствуют себя менее комфортно в поселке. Власти признают наличие проблем и обещают усилить контроль за соблюдением правил.

В Центре размещения просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся более 460 человек — это превышает его проектную вместимость, сообщают Новости ТВ3. На фоне переполненности учреждения жители поселка всё чаще высказывают обеспокоенность изменениями в повседневной жизни, а в Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) после смены руководства обещают усилить контроль за порядком.

По словам местных жителей, речь идёт не о неприятии просителей убежища как таковых, а о желании чувствовать себя безопасно и свободно пользоваться общественными пространствами.

«Мы не выступаем против беженцев или просителей убежища, но считаем, что этот вопрос должен решаться на государственном уровне», — говорит жительница Муцениеки Яна. «Нам важно чувствовать себя в безопасности и спокойно передвигаться по поселку, как это было раньше», — добавляет она.

Жители рассказывают, что после увеличения числа проживающих стали чаще сталкиваться с шумными компаниями по вечерам.

«Иногда вечером собираются большие группы, громко разговаривают, и это мешает, — отмечает Яна. - Раньше такого не было, и это заметно изменило атмосферу».

Некоторые также выражают недовольство тем, что незнакомые люди обращаются к детям или снимают их на видео без согласия родителей.

«Были случаи, когда к детям подходили незнакомые люди или снимали их на телефон. Это вызывает тревогу», — говорит одна из жительниц.

По мнению части жителей, необходимы более чёткие правила использования общественных мест.

«Возможно, стоит определить порядок пользования общественными местами, например стадионом», — считает Яна. «Должны существовать понятные правила, которых придерживались бы все», — добавляет она.

Другая жительница поселка, Кристине, отмечает, что изменения особенно заметны вечером.

«Раньше здесь было около ста человек, а сейчас почти пятьсот. Для такого небольшого центра это очень много», — говорит она. «Когда людей становится так много, это неизбежно влияет на жизнь всего поселка», — добавляет Кристине.

Сами просители убежища утверждают, что стараются соблюдать установленные правила и уважительно относятся к местным жителям.

Ореф, приехавший из Афганистана, рассказал, что уже месяц живёт в центре и ежедневно занимается спортом на местном стадионе.

«Я не видел, чтобы люди должны были нас бояться или чтобы кто-то из просителей убежища кому-то вредил», — сказал он. «Здесь отдыхают дети, женщины и мужчины, и ничего не происходит. Я уважаю людей и соблюдаю действующие правила», — подчеркнул он.

В центре действительно проживают преимущественно молодые мужчины, однако среди его постояльцев есть и семьи с детьми, в том числе приехавшие из Таджикистана.

После критики со стороны министра внутренних дел и общественного обсуждения в центре сменилось руководство. Управление центром поручено Вите Клубуре, ранее работавшей в УДГМ по вопросам приёма просителей убежища.

Начальник УДГМ Майра Розе признала, что переполненность учреждения создаёт напряжённость как внутри центра, так и в самом поселке.

«Мы понимаем опасения местных жителей и воспринимаем их серьёзно. Наша задача — уменьшить напряжённость и обеспечить соблюдение порядка. Мы будем усиливать контроль за внутренним распорядком и реагировать на нарушения», — подчеркнула она.

Одной из первых задач нового руководителя станет усиление контроля за соблюдением внутреннего распорядка. Одновременно УДГМ совместно с Министерством внутренних дел рассматривает возможность изменения нормативных актов.

«Мы рассматриваем возможность более чёткого регулирования обязанностей просителей убежища», — отметила Розе. «Важно определить сроки отсутствия в центре и последствия за нарушение правил», — добавила она.

Ещё одним приоритетом ведомство называет ускорение рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

«Чем быстрее будут рассматриваться заявления, тем быстрее люди смогут покидать центр, — пояснила глава УДГМ. - Это позволит снизить нагрузку на учреждение».

Переполненность центра в Муцениеки стала одной из наиболее обсуждаемых тем в сфере миграционной политики Латвии. Сейчас власти пытаются одновременно обеспечить соблюдение порядка, учесть обеспокоенность местных жителей и сохранить выполнение международных обязательств по рассмотрению заявлений о предоставлении убежища.

Главной задачей для властей теперь становится поиск баланса между интересами местных жителей, соблюдением общественного порядка и работой центра, который уже функционирует с превышением вместимости.