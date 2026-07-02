Правительство поддержало поправки к Закону о дорожном движении, уточняющие, когда водителям следует сообщать о ДТП в полицию. Теперь она будет большей частью оценивать происшествия издалека, давая советы из кабинета, пишут Grani.lv.

Правительство поддержало поправки к Закону о дорожном движении, уточняющие, когда водителям следует сообщать о ДТП в полицию. Теперь она будет большей частью оценивать происшествия издалека, давая советы из кабинета.

Новые изменения предполагают, что при большинстве дорожно-транспортных происшествий полиция будет дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать участников аварии. Исходя из этого она и решит, стоит ли выезжать на место или пусть участики ДТП разбираются сами.

При этом обязательное сообщение в полицию потребуется, если:

в ДТП есть пострадавшие повреждены более двух автомобилей причинен серьезный ущерб транспортному средству повреждено имущество третьих лиц, дорожная инфраструктура или автомобиль, водитель которого отсутствует на месте при наезде на дикое животное подозрении, что один из водителей находится в состоянии опьянения если участники аварии не могут договориться об обстоятельствах происшествия.

Если раньше полиция обязательно выезжала на место, когда в аварии вовлекалось более двух автомобилей, то теперь — нет. Поправки позволят оформлять согласованное извещение о ДТП и в таких случаях. Если полиция не даст иных указаний, водители смогут сами заполнить документы и покинуть место происшествия.

Кроме того, законопроект устраняет пробел в законодательстве, запрещая водителям употреблять алкоголь или другие одурманивающие вещества до завершения оформления ДТП.

Для вступления изменений в силу их еще должен одобрить Сейм Латвии.

Напомним, кстати, что оформить небольшое дорожно-транспортное происшествие уже разрешается не только на бумаге или через специальное приложение, но и с помощью WhatsApp. Такое возможно, если в ДТП участвуют только два автомобиля, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам.

Сделано это, потому что многие водители испытывают трудности при заполнении традиционных бланков. После аварии люди нередко путаются в маневрах, неправильно отмечают обстоятельства столкновения или ставят слишком много отметок в форме. Например, некоторые одновременно указывают перестроение, обгон и другие действия, хотя фактически речь шла только об одном маневре.

В WhatsApp-системе многие из этих сложностей устранены. Пользователям больше не нужно рисовать схемы и выбирать правильные пункты вручную. Специальный чат-бот пошагово проводит участников аварии через весь процесс, задавая вопросы и объясняя, какие действия нужно выполнить. Кроме текстового описания происшествия, можно прикреплять фотографии и даже записывать голосовые сообщения с объяснением произошедшего.

Чтобы воспользоваться цифровым оформлением, потребуется подключение к интернету и средство электронной идентификации — например, Smart-ID или электронная подпись. Найти ссылки на оформление через WhatsApp, а также мобильное приложение LTAB OCTA можно на официальном сайте организации.

Но если в аварии есть пострадавшие или хотя бы подозрения на травмы, необходимо немедленно вызывать полицию и медиков и не пытаться оформить происшествие самостоятельно.