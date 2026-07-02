Неприятный вопрос

Ассоциация предупреждает Минздрав ЛР, что в стране под угрозой находится не только широко обсуждаемая доступность новых инновационных методов лечения, но и гораздо более важная основа системы здравоохранения — непатентованные лекарственные препараты (дженерики). Именно они ежедневно используются при лечении большинства пациентов в Латвии. Если не внести изменения в законодательство, страна может столкнуться с ситуацией, когда такие лекарства покинут латвийский рынок, а пациенты останутся без необходимых повседневных препаратов.

«Доступность медицинской помощи для жителей Латвии с каждым днём становится всё более критической. В период с 2022 по 2025 год из списка компенсируемых лекарств были исключены 553 препарата. Исследования также показывают, что в пяти наиболее распространённых группах лекарств пациентам в Латвии доступно меньше препаратов, чем в других странах Европы, и даже меньше, чем в соседних государствах. Это означает, что во многих случаях возможности лечения в Латвии изначально более ограничены.

Такая ситуация складывалась годами, поскольку системе здравоохранения и системе компенсации стоимости лекарств хронически не хватало финансирования. В результате в системе образовались "пробелы", и существуют заболевания, для которых попросту отсутствуют доступные варианты лечения.

Сегодня нельзя говорить только о том, нужны ли нам новые лекарства. Конечно, нужны. Но прежде следует задать гораздо более неприятный вопрос: сможем ли мы сохранить те препараты, на которых сегодня держится здоровье большей части общества?» — говорится в письме ассоциации.

В 2025 году непатентованные препараты составляли 76% всех лекарств, используемых жителями Латвии, при этом на них приходилось лишь 43% бюджета компенсируемых лекарств. Поскольку разработка таких препаратов не требует повторных затрат на фундаментальные исследования и клинические испытания, их стоимость обычно на 20–90% ниже, чем у оригинальных лекарств. Именно эти препараты обеспечивают лечение хронических заболеваний, уменьшают расходы пациентов и позволяют государству более эффективно использовать ограниченные ресурсы здравоохранения.

Кризис назревал давно

Ассоциация отмечает, что после финансового кризиса 2009 года страны Европейского союза строили модель лекарственного рынка исключительно на сдерживании расходов, фактически ставя производителей перед выбором: устанавливать максимально низкую цену на препараты или быть исключёнными из списка компенсируемых лекарств.

Тем временем инфляция в Европе за эти годы значительно выросла. Цены на электроэнергию увеличились на 40%, стоимость газа удвоилась, морские грузоперевозки подорожали в шесть раз, а авиаперевозки грузов — более чем на 30%. При действующих закупочных ценах многие производители уже не способны покрывать расходы на производство лекарств.

И ситуация может стать ещё хуже. Сегодня доступности лекарств угрожают не только внутренние правила, но и внешние факторы, на которые Латвия повлиять не может. В мире число поставщиков непатентованных препаратов критически мало, что делает цепочки поставок крайне уязвимыми.

У 46% жизненно важных лекарств существует только один поставщик. В 22% случаев препараты производят лишь две компании. Лишь 20% лекарств имеют более трёх поставщиков, что обеспечивает более надёжную доступность. Такая ситуация сложилась из-за постоянного давления на снижение цен, которое делает производство непатентованных препаратов всё менее рентабельным.

"Если количество поставщиков жизненно важных лекарств останется столь ограниченным, любые сбои в цепочке поставок — задержки поставок действующих веществ или упаковки, технические проблемы на заводах, стихийные бедствия, войны и другие внешние угрозы — могут привести к немедленному дефициту лекарств и поставить под угрозу непрерывность лечения пациентов", - отмечает ассоциация.