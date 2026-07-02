Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как быстро сейчас приезжает скорая помощь в Латвии и что ей до сих пор мешает 0 62

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: машина скорой помощи Латвии
ФОТО: LETA

Службе неотложной медицинской помощи удалось улучшить показатели времени прибытия на вызовы. Однако, по словам руководителя службы Лиене Ципуле, на скорость работы по-прежнему влияют перегруженные больницы и другие организационные проблемы.

Служба неотложной медицинской помощи Латвии (СНМП) улучшила показатели времени прибытия к пациентам. Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» сообщила руководитель службы Лиене Ципуле.

«Мы действительно видим улучшение времени прибытия, но это не означает, что все проблемы решены», — подчеркнула она.

По ее словам, ежедневно бригады скорой помощи выполняют около тысячи вызовов, причем большая их часть приходится на Ригу и прилегающий регион.

Ципуле отметила, что служба уделяет особое внимание сокращению времени прибытия на вызовы. Для этого уже подготовлены предложения по изменению действующих требований, которые направлены в Министерство здравоохранения.

Несмотря на улучшение показателей, полностью решить проблему пока не удалось.

Одним из главных факторов, замедляющих работу бригад, остается длительное ожидание у больниц. Пока медики передают пациента в приемное отделение, автомобиль скорой помощи не может выехать на следующий вызов.

Еще одним фактором остается количество вызовов. Вместе с тем, по словам Ципуле, жители стали лучше понимать, в каких случаях действительно необходимо вызывать скорую помощь, что помогает более эффективно использовать ресурсы службы.

Для пациентов это означает, что время ожидания экстренной помощи в целом удалось сократить, однако дальнейшее улучшение зависит не только от работы самой службы, но и от организации работы больниц.

Руководитель СНМП также подчеркнула, что при планировании изменений в системе здравоохранения необходимо учитывать влияние на экстренную медицинскую помощь. По ее словам, любые реформы должны быть реализованы так, чтобы они не ухудшили скорость реагирования на вызовы.

Работа над сокращением времени прибытия скорой помощи будет продолжена, однако решение проблемы, как считают в службе, требует изменений не только внутри СНМП, но и во всей системе госпитализации пациентов.

×
Читайте нас также:
#больницы #медицина #Латвия #скорая помощь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Центр мигрантов Муцениеки
Изображение к статье: Строительство перрона
Изображение к статье: Подросток в тюремной камере
Изображение к статье: Дизельные поезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Горящий дом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка пьет кофе
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Бельгии
Спорт
Изображение к статье: Фуры
Бизнес
Изображение к статье: Джим Керри может вновь стать Гринчем
Культура &
Изображение к статье: Девушки перепрыгивают лужу
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Горящий дом
ЧП и криминал
Изображение к статье: Девушка пьет кофе
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Бельгии
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео