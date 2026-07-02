Службе неотложной медицинской помощи удалось улучшить показатели времени прибытия на вызовы. Однако, по словам руководителя службы Лиене Ципуле, на скорость работы по-прежнему влияют перегруженные больницы и другие организационные проблемы.

Служба неотложной медицинской помощи Латвии (СНМП) улучшила показатели времени прибытия к пациентам. Об этом в интервью программе TV3 «900 секунд» сообщила руководитель службы Лиене Ципуле.

«Мы действительно видим улучшение времени прибытия, но это не означает, что все проблемы решены», — подчеркнула она.

По ее словам, ежедневно бригады скорой помощи выполняют около тысячи вызовов, причем большая их часть приходится на Ригу и прилегающий регион.

Ципуле отметила, что служба уделяет особое внимание сокращению времени прибытия на вызовы. Для этого уже подготовлены предложения по изменению действующих требований, которые направлены в Министерство здравоохранения.

Несмотря на улучшение показателей, полностью решить проблему пока не удалось.

Одним из главных факторов, замедляющих работу бригад, остается длительное ожидание у больниц. Пока медики передают пациента в приемное отделение, автомобиль скорой помощи не может выехать на следующий вызов.

Еще одним фактором остается количество вызовов. Вместе с тем, по словам Ципуле, жители стали лучше понимать, в каких случаях действительно необходимо вызывать скорую помощь, что помогает более эффективно использовать ресурсы службы.

Для пациентов это означает, что время ожидания экстренной помощи в целом удалось сократить, однако дальнейшее улучшение зависит не только от работы самой службы, но и от организации работы больниц.

Руководитель СНМП также подчеркнула, что при планировании изменений в системе здравоохранения необходимо учитывать влияние на экстренную медицинскую помощь. По ее словам, любые реформы должны быть реализованы так, чтобы они не ухудшили скорость реагирования на вызовы.

Работа над сокращением времени прибытия скорой помощи будет продолжена, однако решение проблемы, как считают в службе, требует изменений не только внутри СНМП, но и во всей системе госпитализации пациентов.