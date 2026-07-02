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Какие марки автомобилей пользуются в Латвии особым спросом? Сейчас узнаете! 0 470

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Автомобили в пробке

Автомобили стоят в заторе на рижской дороге

autoDNA.lv: В сегменте новых авто преобладают бензиновые двигатели (55,4%), тогда как доля дизеля снизилась до 25,0%.

За первые шесть месяцев года в Латвии впервые зарегистрировано 36 327 транспортных средств, что на 5 802 или 19,0% больше, чем за тот же период 2025 года. Из них 19 133 были приобретены у латвийских дилеров и 17 194 ввезены из-за рубежа. Данные свидетельствуют о стабильном восстановлении авторынка после периода пандемии и геополитической неопределенности.

После нескольких лет вызовов — от вызванных пандемией сбоев в цепочках поставок и до роста инфляции и цен на энергию — латвийский авторынок демонстрирует устойчивое восстановление. Особенно заметна разница между сегментами новых и подержанных транспортных средств как в плане трендов на выбор, так и потребительского поведения.

Когда речь заходит о новых транспортных средствах, латвийские потребители все больше доверяют местным дилерам. в первом полугодии 2026 года в Латвии впервые зарегистрировано 19 133 новых транспортных средства, приобретенных у дилеров — на 19,5% больше, чем в предыдущем году.

Toyota занимает безусловную лидирующую позицию с долей рынка 16,5% — почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Популярность японского бренда основана на надежности гибридных технологий и топливной экономии. Самые популярные модели - Toyota Yaris Cross (858 единиц), RAV4 (694) и Corolla (692).

Немецкие бренды VW (12,3%) и BMW (7,9%) занимают второе и четвертое места, а Шкоды (9,8%) и Audi (7,0%) подтверждают, что чешская и немецкая инженерия по-прежнему высоко ценятся.

В сегменте новых авто преобладают бензиновые двигатели (55,4%), тогда как доля дизеля снизилась до 25,0%. Совокупная доля гибридов (бензин + электричество) и чисто электрических транспортных средств превышает 17%, что свидетельствует о постепенном переходе к более устойчивым решениям.

Хотя рынок новых авто растет стремительно, сегмент подержанных транспортных средств сохраняет свое значение — особенно для потребителей, ищущих большую стоимость по более низкой цене. в первом полугодии 2026 года в Латвии впервые зарегистрировано 17 194 подержанных транспортных средства, ввезенных из-за рубежа — на 18,4% больше, чем в предыдущем году.

В сегменте подержанных транспортных средств лидирует BMW с долей рынка 18,9%, далее следуют Audi (12,3%) и VW (11,8%). Премиум-бренды Германии доминируют, так как потребители ищут престиж и качество по более доступной цене, чем новые модели.

Самые популярные модели — Volvo XC60 (436), VW Golf (392) и BMW 320 (334) — свидетельствуют о спросе на транспортные средства среднего класса и типа SUV.

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#Латвия #рынок #audi #автомобили #автопром
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Эдуард Эльдаров
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