Медицинское ведомство под началом неутомимого Хосама Абу Мери («Новое Единство») затеяло очередную реформу. На фоне дефицита среднего лечащего персонала, значительные ресурсы предполагается перебросить на подготовку парамедиков. Кто это такие, и чем отличаются от прочих тружеников здравоохранения?

Имя, сестра!

Сегодня это одна из самых распространенных специальностей в Латвии. В нашей стране зарегистрирована 11 701 практикующая медсестра, по профессии занято – 9184 (78%).

Почему же в Латвии не хватает медсестер? Потому что профессия, во-первых, предполагает физические нагрузки – связанная с непрестанным нахождением на ногах, перемещением тяжестей, необходимостью осуществлять все это в любое время дня и ночи, не сообразуясь с собственными биоциклами.

Во-вторых, сестринский труд обещает постоянный контакт с физиологическими и психологическими проявлениями больных людей, повышенную конфликтогенность рабочей ситуации и, как минимум, постоянную необходимость решать нестандартные вопросы в отсутствии доктора.

Универсальный солдат медицины

Национальный профессиональный стандарт, кроме прочего, предписывает специальности «Помощник врача». Он же – фельдшер. В этой сфере зарегистрировано 4366 человека, при этом работает только 2660 (61%). Что входит в их обязанность?

-Оказывать неотложную медпомощь пациентам (пострадавшим) в соответствии с алгоритмами;

-Соответственно компетенции вести профессиональную диагностику и лечение часто встречающихся заболеваний;

-Самостоятельно выписывать медпрепараты соответственно нормативным актам ЛР;

-Привлекаться к работе Системы медицины катастроф, а также во время военных операций;

-Констатировать смерть пациента.

Как видно, от помврача требуется быть, ни много ни мало, волшебником. Или единственной возможностью спасения – ведь в провинции попасть к семейному врачу порой затруднительно, и в 125 местных практиках трудится только помврача (50 медпунктов в Латгалии, 44 в Видземе, 25 в Курземе, 6 в Земгале).

Опробовано на себе

Заместитель директора Рижского медицинского колледжа ЛУ Сармите Виллере указала, что в одном приемном отделении RAKUS, или «Гайльэзерса», трудятся 60 помощников врачей.

То, что они работают квалифицированно, может подтвердить и Ваш автор: раз поломал запястье руки прямо перед Новым годом, и, несмотря на предпраздничное время, все косточки собрали и упаковали так, что уже вечером сидел за праздничным столом, пряча лангету в рукав, а потом даже операция не понадобилась.

Вот что еще говорит статистика, так это – перед нами профессия молодых: 39% фельдшеров находятся в возрасте до 34 лет. В мире это весьма уважаемая и хорошо оплачиваемая специальность, Physician assistant (медицинский ассистент), под таким названием она фигурирует в США, Канаде, Великобритании, Ирландии…

Требуется парамедик

Лучшее – враг хорошего! С недавних пор в стране ведется дискуссия о новом профессиональном стандарте – парамедика. Учить их будут в Латвии целых 4 года, выдавая диплом профессионального бакалавра. Министерство здоровья намерено провести и изменения в нормативном регулировании.

Парамедик, в идеале, это высококвалифицированный специалист с медицинским образованием, который работает в службах экстренной помощи, спасательных и военных подразделениях. Его главная задача – оказание срочной догоспитальной медицинской помощи и спасение жизни пострадавшим на месте происшествия и во время транспортировки в больницу.

От врача парамедик отличается тем, что не ставит окончательных диагнозов и не назначает долгосрочного лечения в стационаре. От фельдшера отличается более широким спектром полномочий: парамедик может проводить сложные реанимационные мероприятия и применять сильнодействующие препараты прямо на месте. От санитара отличается наличием более глубоких медицинских знаний, позволяющих выполнять функции, схожие с младшим врачебным персоналом.

Со своей стороны, президент Ассоциации неотложной медпомощи Сармите Виллере, обращает внимание, что появление на рынке труда профессии парамедика не обсуждается в контексте финансовой ситуации и человеческих ресурсов. Безусловно, такая специальность необходима – но преимущественно для армии.

Мнения разошлись

Лига Козловска, председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью, высказала опасение по поводу замещения позиции помврача – парамедиком. По мнению профессионального семейного врача и депутата от «зеленых крестьян», порождается излишняя бюрократическая сутолока.

Ее сопартиец, депутат и анестезиолог-реаниматолог Гунарс Даудзе, также считает, что помощник врача – более квалифицированная позиция, нежели парамедик, и оставлять население Латвии на попечение последних было бы непростительной ошибкой.

А вот Лиене Ципуле, руководитель Службы неотложной медицинской помощи, наоборот, желает пришествия парамедиков, которые смогут стабилизировать пациентов в добольничный период.

Все это, конечно, лишний раз демонстрирует курс руководства республики, на подготовку к войне. В то же время, ясно, что для привлечения персонала новая специальность будет, по крайней мере, поначалу, лучше проплачиваться.

Следовательно, ряд молодых, профессиональных, медиков предпочтет остаться в стране, на этих условиях. И Латвии не придется нанимать в больницы украинок, или филиппинок.

И о зарплатах

Зачем же тогда впахивать в ЛР, за нищенскую зарплату, по сравнению с тем, что выплачивают за морями? Зарплаты медицинских ассистентов в той же Ирландии в 2-3 раза выше, чем в Латвии, как в абсолютных цифрах, так и с учетом покупательской способности.

У нас уровень дохода зависит от специализации и характера помощи. Молодые люди зарабатывают в среднем от 610 до 1703 евро в месяц (нетто). Средний уровень составляет около 900-1200 евро. А вот ассистенты людей с инвалидностью получают «на руки» около 420–550 евро на руки за полный месяц работы…

В Ирландии же почасовая ставка варьируется в среднем от 15 до 21,50 евро в час (600-860 евро в неделю). В таких крупных сетях, как HSE (государственная служба здравоохранения), опытные специалисты могут получать до 56 000 евро в год (4666 евро в месяц).

Правда, в Ирландии брутто-зарплата облагается более высокими налогами (прогрессивная шкала), а аренда жилья (особенно в Дублине) значительно дороже, чем в Риге.

Даце Рога, замначальника отдела развития человеческих ресурсов Минздрава, считает, что в Латвии необходимо сохранить профессию помврача. Но тем, кто ее сейчас осваивает, предлагается в срочном порядке получить и новую квалификацию…