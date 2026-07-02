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Минблаг хочет поддерживать нуждающихся не деньгами, а товарами 0 77

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Деньги в спасательном круге

Министерство благосостояния (Минблаг) предлагает сохранить существующий метод выдачи продуктов питания и товаров основной материальной помощи вместо введения платежных карт для использования в магазинах. По мнению министерства, у нынешнего подхода есть ряд преимуществ, в том числе возможность закупать товары централизованно и дешевле.

Как сообщил специалист по связям с общественностью Минблага Эгилс Зариньш, министерство подготовило информационное сообщение о предоставлении продовольственной поддержки и основной материальной помощи самым нуждающимся жителям в следующий период планирования фондов Европейского союза (ЕС) с 2028 по 2034 год. До 1 августа оно передано на общественное обсуждение.

В сообщении оценены методы поддержки с учетом предусмотренной ЕС для стран-участниц возможности выбирать прямой и/или косвенный способ поддержки. Проанализирован прямой метод поддержки - выдача комплектов с товарами, и косвенный метод - поддержка посредством платежных карт для их использования в магазинах.

После оценки и консультаций с социальными партнерами Минблаг предлагает и в 2028-2034 годах сохранить применявшийся до сих пор прямой метод поддержки, продолжая выдачу наборов с продуктами питания и товарами основной материальной помощи.

По мнению Минблага, у такого подхода есть несколько важных преимуществ. Это обеспечивает одинаковую доступность поддержки на всей территории Латвии - как в городах, так и в сельских регионах, а также гарантирует равный объем поддержки для всех получателей.

Товарные наборы составлены так, чтобы обеспечить соответствующую основным потребностям жителей качественную и разнообразную поддержку, в том числе здоровые продукты со сбалансированной пищевой ценностью. Министерство также указывает, что содержание товарных наборов регулярно пересматривается. В настоящее время доступны товарные наборы для всех лиц без возрастных ограничений, дополнительные наборы для маленьких детей и школьников. Содержание помощи планируется дополнить товарами женской гигиены.

В то же время при применении прямого метода поддержки получателю обеспечивается более весомая в финансовом плане поддержка - больше товаров, чем при покупке в магазинах, где цены на товары значительно выше, чем при централизованной закупке.

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#Латвия #социальная помощь #Минблаг
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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