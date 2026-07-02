В пятницу в Латвии станет прохладнее и пойдет дождь, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже ночью на погодные условия начнет влиять циклон. В ночь на пятницу облачность усилится, и во второй половине ночи до Латвии дойдет зона осадков. В западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи.

Местами на востоке сгустится туман, дымка, ухудшится видимость. Ветер будет преимущественно слабым, на морском побережье скорость юго-западного, западного ветра составит порывами до 15 метров в секунду.

Воздух остынет до +12, +17 градусов.

В начале ночи в Риге небо будет ясным, но во второй половине ночи его закроют облака, начнется дождь. Минимальная температура воздуха составит +16, +18 градусов.

Днем небо будет облачным, временами с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.

На востоке ветер продолжит дуть слабо, однако в западной части Латвии юго-западный, западный ветер будет дуть порывами до 15-17 метров в секунду.

Воздух прогреется лишь до +17, +21 градуса.

В столице облака временами будут рассеиваться, но в течение дня часто ожидается дождь. Сохранится слабый южный ветер, температура воздуха составит около +20 градусов.