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Надолго? - В пятницу в Латвии станет прохладнее, пойдет дождь 0 144

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Зонты

В пятницу в Латвии станет прохладнее и пойдет дождь, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Уже ночью на погодные условия начнет влиять циклон. В ночь на пятницу облачность усилится, и во второй половине ночи до Латвии дойдет зона осадков. В западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами образуются грозовые тучи.

Местами на востоке сгустится туман, дымка, ухудшится видимость. Ветер будет преимущественно слабым, на морском побережье скорость юго-западного, западного ветра составит порывами до 15 метров в секунду.

Воздух остынет до +12, +17 градусов.

В начале ночи в Риге небо будет ясным, но во второй половине ночи его закроют облака, начнется дождь. Минимальная температура воздуха составит +16, +18 градусов.

Днем небо будет облачным, временами с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди.

На востоке ветер продолжит дуть слабо, однако в западной части Латвии юго-западный, западный ветер будет дуть порывами до 15-17 метров в секунду.

Воздух прогреется лишь до +17, +21 градуса.

В столице облака временами будут рассеиваться, но в течение дня часто ожидается дождь. Сохранится слабый южный ветер, температура воздуха составит около +20 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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