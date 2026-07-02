Если геополитическая ситуация на восточной границе Латвии не улучшится, туристическому бизнесу Латгале потребуется не только реклама, но и финансовая поддержка государства. Такое мнение высказали представители отрасли и экономисты.

Маркетинговых кампаний может оказаться недостаточно для восстановления туристического потока в Латгале, если сохранятся нынешние геополитические риски. В этом случае региону понадобятся дополнительные меры поддержки, включая налоговые льготы и гранты для предпринимателей.

Такую оценку дала председатель правления Латгальской туристической ассоциации и руководитель Резекненского центра развития туризма Елена Кияшко, пишет Diena.

По ее словам, рекламные кампании способны помочь нынешнему туристическому сезону только в том случае, если ситуация с безопасностью не ухудшится. В конце июня обстановка выглядела спокойнее, чем в мае и начале июня, однако гарантировать отсутствие новых инцидентов невозможно.

Если угрозы сохранятся, туристическому бизнесу будет все сложнее компенсировать падение спроса исключительно за счет продвижения региона.

Для владельцев гостиниц, гостевых домов, кафе и других туристических предприятий это означает, что восстановление потока гостей во многом будет зависеть не только от рекламы, но и от общего ощущения безопасности у потенциальных туристов.

Главный экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис также считает, что в условиях повышенных рисков рекламных кампаний недостаточно. Если люди воспринимают регион как небезопасный, это напрямую влияет на спрос, причем последствия могут ощущаться еще долгое время.

Экономист не исключает, что уровень рисков может вырасти, поэтому государству уже сейчас следует готовить различные сценарии поддержки приграничных территорий.

По его мнению, наиболее эффективным решением станет комплексный подход. Он должен включать понятную коммуникацию о ситуации с безопасностью, целевую финансовую помощь бизнесу и дополнительные меры по развитию туризма.

Ключевым фактором для восточных регионов Латвии, по словам Гашпуйтиса, станет то, останутся ли инциденты с беспилотниками единичными случаями или превратятся в регулярное явление.

От ответа на этот вопрос во многом будет зависеть, сможет ли туристическая отрасль региона восстановиться собственными силами или ей потребуется долгосрочная государственная поддержка.