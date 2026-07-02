Зарплаты руководителей крупнейших латвийских университетов уже несколько лет вызывают вопросы. Пока преподаватели ждут очередного повышения окладов за счет госбюджета, вознаграждение ректоров определяется самими вузами и достигает десятков тысяч евро в месяц.

Оплата труда ректоров крупнейших университетов Латвии значительно отличается от зарплат преподавателей и учителей. При этом механизм формирования этих выплат также различается, пишет ЛЕТА со ссылкой на Diena.

Если минимальные ставки академического персонала регулирует государство, то размер вознаграждения ректоров определяют сами университеты. Решения принимают органы управления вузов, на работу которых влияет и руководство учебных заведений.

Самые высокие доходы среди руководителей крупнейших университетов в прошлом году получил ректор Рижского университета имени Страдиньша Айгар Петерсонс. В 2025 году его зарплата составила почти 195 тысяч евро, или около 16,2 тысячи евро в месяц.

Ректор Рижского технического университета Талис Юхна за год получил более 141 тысячи евро, что соответствует почти 11,8 тысячи евро в месяц.

Декларация ректора Латвийского университета Гундара Берзиньша за 2025 год пока не опубликована, однако известно, что только за декабрь прошлого года ему было начислено более 21,7 тысячи евро.

Для сравнения, средняя зарплата латвийского учителя за одну полную ставку сегодня немного превышает 1800 евро брутто в месяц. В то же время лектору Полицейского колледжа предлагается работа на полную ставку с оплатой 1690 евро до вычета налогов.

Таким образом, разница между доходами руководителей университетов и преподавателей исчисляется уже не процентами, а несколькими разами. Именно эта диспропорция в последние годы все чаще становится предметом общественных дискуссий.

Если государство найдет необходимое финансирование, минимальные зарплаты академического персонала с 2027 года могут увеличиться на 5,75%. Например, преподаватель с окладом 2500 евро после такого повышения станет получать примерно на 144 евро больше до уплаты налогов.

В феврале председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что разрыв между доходами руководства вузов и рядовых преподавателей стал несоразмерным. По ее мнению, в долгосрочной перспективе такая ситуация может негативно сказаться на качестве высшего образования.

На фоне Латвии зарплаты ректоров ведущих университетов Эстонии выглядят значительно скромнее. Руководитель Тартуского университета получает около 78 тысяч евро в год (примерно 6500 евро в месяц), ректор Таллиннского университета — примерно 75 тысяч (около 6250 евро в месяц), а глава Таллиннского технологического университета — около 86 тысяч евро в год (примерно 7200 евро в месяц).

При этом профессора эстонских университетов могут зарабатывать до 5000 евро в месяц, поэтому разрыв между зарплатами руководителей и преподавателей там заметно меньше.

В Литве открытой информации о зарплатах ректоров меньше. Однако в одном из последних конкурсов на должность ректора Литовского университета наук о здоровье была указана зарплата около 9400 евро в месяц — это также существенно ниже, чем в крупнейших университетах Латвии.

Вопрос о том, насколько оправдан такой разрыв в оплате труда руководителей вузов и преподавателей, остается предметом общественной дискуссии. Пока же действующая система позволяет каждому университету самостоятельно определять размер вознаграждения своего ректора.