Проводится ли образовательная политика в Латвии действительно продуманно? Хотя педагогов ожидает столь необходимое повышение зарплат, некоторые факты заставляют в этом усомниться. В последние годы решения в сфере образования принимаются узким кругом экспертов и чиновников. Уже около двадцати лет не работают ни консультативные советы по учебным предметам, ни Совет общего образования, которые раньше помогали оценивать риски и обсуждать проекты решений, готовившихся для Кабинета министров. При этом члены этих советов работали без какого-либо вознаграждения.

Недавно после 30 лет работы прекратил существование и Совет по высшему образованию. Вместо этого в последние годы при каждом вузе созданы отдельные советы, которые, по мнению автора, служат инструментом политического контроля. Более того, содержание этих советов требует значительных средств из и без того ограниченных бюджетов университетов. Оценка целесообразности их существования могла бы стать одной из задач нового правительства.

Возникает вопрос: как политики вообще могут принимать обоснованные решения в сфере образования? Сейчас практически единственная возможность — опираться на многочисленный чиновничий аппарат и тех экспертов, которых сами чиновники приглашают к работе. Так, в Государственном агентстве развития образования (VIAA) работает более 320 сотрудников. К ним следует добавить ещё 140–200 чиновников Министерства образования и науки.

Однако складывается впечатление, что образовательная политика в последние годы «прыгает» от одного проекта к другому. Один заканчивается — сразу начинается следующий, причём без серьёзной оценки результатов предыдущего.

Раз есть финансирование, его необходимо освоить. У каждого проекта, конечно, есть свои наблюдательные советы, но они существуют лишь на время реализации проекта и, как правило, не влияют на происходящее, а лишь контролируют расходование средств. В результате отсутствует политическая преемственность, широкое участие общества и самих педагогов, а также ясное понимание того, что именно происходит и почему.

Мнение учителей чаще всего не учитывается. По словам автора, это подтверждает тот факт, что бывший министр образования Даце Мелбарде за целый год так и не нашла времени встретиться с представителями педагогических объединений — учителей математики, английского языка, музыки, латышского языка и других предметов, а также с представителями «Совета педагогов Латвии». Автор выражает надежду, что новый министр образования и науки Илзе Индриксоне исправит эту ситуацию.

В обществе уже несколько лет существует запрос на критический пересмотр проведённых образовательных реформ. Наряду с изменением модели финансирования школ (переходом от принципа «деньги следуют за учеником» к принципу «деньги следуют за образовательной программой») необходимо начать оценку результатов проекта «Школа2030». В своих первых выступлениях Илзе Индриксоне, помимо прочего, говорила о необходимости больше доверять школе, а значит, хочется надеяться, и самим учителям. За короткое время до выборов вряд ли удастся изменить образовательные стандарты, однако можно создать предпосылки и систему для пересмотра содержания образования, вновь предоставив педагогическим организациям возможность участвовать в этом процессе.

В свою очередь чиновникам, по мнению автора, следует научиться не покровительственно оценивать бескорыстную работу общественных педагогических организаций, а использовать интеллектуальный потенциал их членов, который во многих практических вопросах образования значительно превосходит компетенции чиновников.