С 1 июля привычные покупки на Temu, Shein и AliExpress для жителей Латвии стали дороже. Новый фиксированный таможенный сбор вызвал путаницу, а покупатели опасаются не только дополнительных расходов, но и мошенников.

С 1 июля в Латвии вступили в силу новые правила оформления недорогих товаров, заказанных в интернет-магазинах и на торговых площадках за пределами Европейского союза, пишет Otkrito.lv.Теперь за каждую товарную позицию необходимо уплачивать фиксированный таможенный сбор в размере 3 евро.

Изменения особенно обеспокоили тех, кто регулярно делает покупки на китайских платформах Temu, Shein и AliExpress. Новые правила активно обсуждают пользователи популярного «Форума отзывчивых мам». Многие признаются, что не понимают, в каких случаях придется платить сбор и как определить, что считается одной товарной позицией. Например, одна из участниц поинтересовалась, будут ли две разные платья считаться одной или двумя позициями.

Покупатели также опасаются мошенников. В последнее время жителей Латвии неоднократно предупреждали о фальшивых СМС и звонках, в которых злоумышленники представляются сотрудниками таможни или служб доставки и требуют оплатить «таможенное оформление». Теперь люди задаются вопросом, как отличить настоящее уведомление от мошеннического.

Некоторые пользователи уже заметили рост стоимости заказов. Так, одна из женщин рассказала, что четыре товара общей стоимостью около 17 евро при оформлении заказа неожиданно подорожали до 32,53 евро. По мнению участников обсуждения, некоторые торговые площадки уже начали автоматически включать дополнительные расходы в итоговую цену.

Покупатели советуют выбирать товары, отправляемые со складов в странах Евросоюза. Если продукция уже находится в свободном обращении на территории ЕС, новый сбор не применяется. Эту информацию подтверждает и Служба государственных доходов.

Однако и здесь возникают сложности. Пользователи не всегда понимают, как определить, что товар действительно отправляется с европейского склада. Обычно рекомендуется искать пометки «EU Warehouse» или «Local Warehouse», хотя такие товары нередко отличаются более высокой стоимостью доставки или минимальной суммой заказа.

В Службе государственных доходов пояснили, что 3 евро взимаются не за каждый отдельный товар, а за каждую товарную позицию. В одну позицию могут объединяться товары с одинаковой классификацией, основными характеристиками и страной происхождения. Например, десять одинаковых фильтров для воды считаются одной позицией, а кожаная и тканевая обувь — уже двумя разными.

Кроме того, многие покупатели отмечают, что товары на китайских маркетплейсах в последнее время заметно подорожали. По их словам, мелочи, которые раньше стоили меньше одного евро, теперь продаются почти по три евро, а цены на воздушные шары, бумажные тарелки и другие недорогие товары выросли примерно на два евро за каждую позицию.