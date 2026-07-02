Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В 10-е классы рижских школ подали заявки 5332 ученика: один из них отправил сразу 80 заявлений 0 101

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Пустой класс

В этом году на обучение в 10-е классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников. При этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41 581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений.

Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10-е классы.

По числу приглашённых претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия, Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия и Рижская государственная 3-я гимназия.

Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявления сразу в несколько школ. Почти треть претендентов - 28,7% - подали не менее десяти заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений.

Всего заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений.

Самой популярной программой стала программа Рижской государственной 1-й гимназии с углублённым изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной 2-й гимназии. В числе популярных также программы Рижской Английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского Французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы «Тейка».

Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и даёт возможность другим претендентам быстрее получить приглашение.

Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую.

Актуальная информация о приёме в школы Риги доступна на портале «izglitiba.riga.lv» и на сайтах учебных заведений.

В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест.

×
Читайте нас также:
#Рига #образование #школы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: минобраз Латвии
Изображение к статье: аварийный знак
Изображение к статье: посылка вручается адресату
Изображение к статье: машина скорой помощи Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: украинские беженцы в Риге
Политика
Изображение к статье: КПП Пыталово - Карсава
Политика
1
Изображение к статье: Фото LTV: свежие рейтинги политических партий
Политика
1
Изображение к статье: Газопровод Северный поток
В мире
2
Изображение к статье: Никола Пашинян
В мире
2
Изображение к статье: таблетки
Наша Латвия
Изображение к статье: украинские беженцы в Риге
Политика
Изображение к статье: КПП Пыталово - Карсава
Политика
1
Изображение к статье: Фото LTV: свежие рейтинги политических партий
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео