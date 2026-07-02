В этом году на обучение в 10-е классы рижских школ подано 5332 заявления от учеников. При этом общее количество заявлений, поданных в разные школы и учебные заведения, составляет 41 581, поскольку многие абитуриенты выбирали сразу несколько учебных заведений.

Школы уже начали рассылать приглашения для зачисления в 10-е классы.

По числу приглашённых претендентов первые места занимают Рижская государственная классическая гимназия, Рижская Агенскалнская государственная гимназия, Рижская государственная 1-я гимназия, Рижская государственная 2-я гимназия и Рижская государственная 3-я гимназия.

Из всех претендентов 560 подали только одно заявление в одну программу, тогда как 89,5% предпочли подать заявления сразу в несколько школ. Почти треть претендентов - 28,7% - подали не менее десяти заявлений. Также зафиксирован один случай, когда один ученик подал 80 заявлений.

Всего заявки поданы на 146 различных образовательных направлений. Наибольший интерес вызывают программы в сфере математики, естественных наук и других STEM-направлений.

Самой популярной программой стала программа Рижской государственной 1-й гимназии с углублённым изучением математики, английского языка и естественных наук. Далее следует общеобразовательное и математическое направление Рижской государственной 2-й гимназии. В числе популярных также программы Рижской Английской гимназии по естественным наукам и европейским исследованиям, Рижского Французского лицея, Рижской 64-й средней школы и Рижской средней школы «Тейка».

Рижская дума призывает родителей и будущих старшеклассников не откладывать решение после получения приглашения и реагировать в течение 72 часов. Это позволяет ускорить процесс зачисления и даёт возможность другим претендентам быстрее получить приглашение.

Отмечаются отдельные случаи, когда в заявлениях указаны некорректные адреса электронной почты. В таких ситуациях школы связываются с заявителями напрямую.

Актуальная информация о приёме в школы Риги доступна на портале «izglitiba.riga.lv» и на сайтах учебных заведений.

В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего предусмотрено до 4500 учебных мест.