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Жара ушла: в Латвии уже дождливо и прохладно — что дальше с погодой 1 1255

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Девушки перепрыгивают лужу
ФОТО: LETA

В Латвии резко изменилась погода: экстремальная жара закончилась, и на смену ей пришли дожди, грозы, порывистый ветер и более прохладный воздух.

После нескольких очень жарких дней погода в Латвии уже изменилась. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воздуха заметно снизилась, а вероятность осадков резко выросла.

Еще недавно во многих районах страны воздух прогревался до +27...+30 градусов, а местами температура достигала +33 градусов. Сейчас таких значений уже нет — дневная температура значительно ниже и не превышает +25 градусов.

В страну пришли дождевые облака, местами идут ливни и грозы.

Наиболее заметное ухудшение погоды произошло с приходом зоны осадков с запада, которая принесла дожди в большинство районов Латвии. В отдельных местах возможны интенсивные ливни и грозы.

Тем, кто планирует поездки, отдых на природе или мероприятия на открытом воздухе, стоит учитывать, что дождливая погода, вероятно, сохранится и в выходные.

Одновременно усилился ветер. Особенно на морском побережье порывы могут достигать 15–18 метров в секунду. В выходные сильный ветер сохранится.

Вместе с осадками в страну пришел и более прохладный воздух. В дневные часы температура в основном составляет +19...+24 градуса.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели во многих районах Латвии дневная температура уже не будет превышать +20 градусов.

После аномальной жары жителей страны ждет более типичная для июля погода — с умеренным теплом, периодическими дождями и грозами.

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#погода #ветер #Латвия #гроза #жара #дождь #изменение климата #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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