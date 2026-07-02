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Жители Болдераи всё ещё ждут поезд: когда наконец откроют пассажирское сообщение 0 281

Наша Латвия
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Строительство перрона
ФОТО: скриншот видео TV3

Обещанное железнодорожное сообщение с Болдераей, о котором говорят уже несколько лет, до сих пор не запущено. При этом ответственные учреждения уверяют, что строительство инфраструктуры выходит на финишную прямую, однако точную дату начала перевозок по-прежнему не называют.

Проект пассажирского железнодорожного сообщения с Болдераей, который должен стать одним из новых направлений общественного транспорта в Риге, вновь оказался в центре внимания. Жители района задаются вопросом, почему обещанный поезд до сих пор не начал курсировать.

В редакцию передачи Bez Tabu (ТВ3) обратилась жительница Болдераи Лигита. По её словам, первоначально озвученные сроки уже давно прошли, а новой информации о запуске маршрута практически нет.

«Обещанный срок уже давно истёк, а свежей информации о ходе проекта нигде нет. Почему обещанное транспортное сообщение до сих пор недоступно?» — спрашивает она.

В Автотранспортной дирекции объясняют, что запуск маршрута зависит не только от железнодорожных путей. Для работы пассажирских поездов необходимо завершить строительство остановочных пунктов и так называемых пунктов мобильности.

По словам представителя дирекции Виктора Закиса, сейчас «Latvijas dzelzceļš» одновременно реализует два проекта, которые должны подготовить линию к эксплуатации.

В самой компании подтверждают, что основные строительные работы уже завершены.

Директор по управлению проектами «Latvijas dzelzceļš» Агра Мелне сообщила, что строительство контактной сети практически закончено и сейчас устраняются последние замечания перед вводом объекта в эксплуатацию.

Параллельно завершается строительство пассажирских платформ в Ильгюциемсе и Болдерае. В июле на станции Болдерая планируется уложить брусчатку и установить навес, а полностью завершить оба проекта железнодорожники рассчитывают к сентябрю.

Однако даже после окончания строительства точная дата запуска пассажирских поездов остаётся неизвестной.

В Автотранспортной дирекции напоминают, что регулярного пассажирского сообщения с Болдераей раньше никогда не существовало. Первоначально предполагалось, что перевозки будут осуществляться аккумуляторными поездами, поставка которых ожидалась только к 2029 году.

Теперь рассматривается вариант более раннего запуска маршрута, однако детали пока не раскрываются.

Проект железнодорожного сообщения с Болдераей рассматривается как часть развития общественного транспорта Риги. Предполагается, что новая линия позволит быстрее добираться до центра города и снизит нагрузку на автомобильные дороги, однако до начала регулярного движения жителям района по-прежнему приходится ждать.

Строительство инфраструктуры приближается к завершению, однако главный вопрос для жителей Болдераи остаётся без ответа — когда поезда наконец начнут перевозить пассажиров.

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#Рига #инфраструктура #общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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