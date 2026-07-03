«24 евро за это?» Рижанка, отправившись за латвийской клубникой, выясняет, сколько стоят сахарный горошек, арбузы и другие лакомства на Ночном рынке.

Летний Крестьянский ночной рынок Рижского Центрального рынка для многих — особый ритуал: место, куда после работы, вечером или совсем рано утром отправляются за клубникой, картофелем, огурцами, ягодами и другими сезонными дарами. Однако одна публикация в соцсетях вызвала дискуссию о том, насколько широк там на самом деле выбор вечером и не создаёт ли название «ночной рынок» у покупателей слишком больших ожиданий.

Одна покупательница поделилась в соцсетях своими наблюдениями: «Сегодня на Ночном рынке клубнику продавали только в 1 месте. Латвийская, 5 евро/кг. Очередь была огромная».

Она также перечислила, какие цены ещё увидела в тот момент: сахарный горошек стоил 4–5 евро/кг, молодой картофель — от 1,20 до 1,70 евро/кг, черешня — 4–5,50 евро/кг, огурцы — около 2 евро/кг, малина в одном или двух местах — 10 евро/кг, арбузы — около 2 евро/кг. Какой-то мужчина, по наблюдению автора публикации, был удивлён, когда за взвешенный арбуз пришлось заплатить около 24 евро. «Остального не заметила. Людей много», — добавила она.

В комментариях люди сначала начали рассуждать о самом названии «Ночной рынок» и времени его работы. Кто-то спросил: «Какой график работы у ночного рынка?» На это другая комментаторша ответила, что около 18.00 продавцов клубники ещё было больше, но ближе к концу выбор сократился.

Ещё один комментатор признался, что раньше ему казалось, будто ночной рынок означает покупки с 23.00, однако теперь такие публикации в соцсетях появляются уже до 22.00.

Некоторые указали, что ситуация может различаться по дням. Например, один комментатор написал, что в субботу ему показалось, будто половина Ночного рынка состояла из латвийской клубники. То есть предложение, особенно в ягодный сезон, может быть очень переменчивым — зависит и от дня, и от времени, и от урожая, и от количества покупателей.

Официально Рижский Центральный рынок указывает, что Крестьянский ночной рынок работает ежедневно с 17.30 до 7.30 на участке улицы Спикеру от улицы Ластадияс до улицы Негю. Активность рынка, однако, сезонная — летом и ранней осенью предложение обычно шире, поскольку доступны местные овощи, фрукты, ягоды и цветы.

Это лето, как обычно, началось с дискуссий о сезонных ценах. В мае первая латвийская клубника на рынках стоила очень дорого — около 20 евро за килограмм, но по мере роста предложения цена начала снижаться. В начале июня на Рижском Центральном рынке уже был более широкий выбор летних ягод и овощей, однако цены всё ещё удивляли многих покупателей.

Упомянутые в публикации в соцсетях 5 евро за килограмм латвийской клубники в середине сезона уже не кажутся необычной цифрой, однако очередь к единственному продавцу показывает другое — покупатели по-прежнему активно ищут именно местные ягоды, особенно если цена кажется приемлемой.

В то же время комментарии напоминают и о рыночной реальности: Ночной рынок — это не супермаркет с одинаковым ассортиментом круглые сутки. Лучшие ягоды или самые низкие цены могут исчезнуть быстро, а позже вечером покупатель может увидеть совсем иную картину, чем тот, кто был там несколькими часами раньше.

Поэтому одному Ночной рынок может показаться настоящим раем сезонных даров, а другому — разочарованием, если желанной клубники остался только один ряд, да и к нему ещё нужно стоять в очереди. Всё зависит от времени, дня и, конечно, урожая.