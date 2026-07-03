Агата Муцениеце вместе с детьми от Павла Прилучного находится на родине в Латвии. 37-летняя актриса с сыном Тимофеем и дочерью Мией гуляет по любимым местам.

В числе прочего, артистка рассказала, как прогуливалась с детьми по торговому центру в Риге. Она также пожаловалась на десятилетнюю Мию. Девочке не понравилось, что мама дала ей на шоппинг недостаточную сумму денег.

Претензии дочери изумили Муцениеце. Она даже сравнила ее с наследницей Виктории Бони, которая регулярно просит у мамы брендовые сумки за несколько тысяч евро и элитные украшения. А еще Анджелина привыкла летать лишь бизнес-классом.

К слову, ранее Агата сообщала, что зарабатывает больше миллиона рублей (около 13 тысяч рублей) в месяц. По ее словам, почти все деньги уходят на детей. Кроме того, актриса получает внушительные алименты на двух детей от Павла Прилучного.

Сейчас Муцениеце замужем за Петром Дрангой, от которого родила дочь Веру. Вся семья живет в элитном особняке в поселке Княжье Озеро на Новорижском шоссе.