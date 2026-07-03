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«Это ад!» – врач описал происходящее в больницах Риги 4 1118

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: скорая

Социальный комитет Рижской думы в минувшую среду рассматривал критическую ситуацию с неотложной медицинской помощью.

Как констатировали депутаты, в вечерние часы и в выходные дни фактически единственная возможность получить медпомощь – это обращаться в приемное отделение больниц.

Присутствовавший врач из Страдиня эмоционально назвал ситуацию там «адом». В лечебных учреждениях создаются «искусственные очереди». Машины «скорой», застрявшие на рампах приемных отделений, не могут выехать к пожилому человеку с инфарктом или ребенку, который подавился. Среди пациентов рижских больниц много жителей пригородных населенных пунктов – Пиньки, Марупе.

– Во всех странах общество стареет, – высказалась Наталия Злобина, председатель правления 1-й Рижской больницы. Она считает, что медпомощь нужно перемещать на дом к пациентам. Что же касается очередей, то в мировой практике существует понятие триажа – очередности оказания медицинской помощи в зависимости от угрозы здоровью, и здесь ожидание может длиться до 8 часов.

– Приоритеты другие в государстве, к сожалению, – признал Эйнарс Цилинскис из Национального объединения. И высказался за то, чтобы Рига хотя бы выделила ресурсы на «социальные койки», что важно для стареющего общества…

Его коллега по фракции Лаурис Эренпрейсс вспомнил, как попал в приемное отделение Страдиня, где было полно «алкоголиков с пробитыми головами», которые лезли в уборную, когда там была женщина. Господин Эренпрейсс ждал врача 6 часов!

А вот депутат Ромуальдас Ражукас («Объединенный список») с ностальгией назвал «космосом» те времена, когда в 1980-х он начинал работать молодым врачом.

– Первая больница – это фантастическое место, – высказал депутат-медик комплимент коллегам. Потому он считает, что совместно с Минздравом можно разработать проект возвращения терапевтических коек. Хотя «быстро этого не будет»…

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#больницы #здравоохранение #медицина #скорая помощь
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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