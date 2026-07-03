4 июля 2026 года вспоминают мучников пресвитера Иулия, диакона Иулиана, а также Иулиана Тарсийского. В этот день принято собирать цветы липы, которые потом можно использовать в чаях и настойках.

О чем вспоминают в Церкви 4 июля 2026 года

Иулиан родился в конце III века в Малой Азии в провинции Киликия у сенатора-язычника и его супруги-христианки. После смерти отца мальчик с матерью переехали в Тару, где мальчик был крещен и воспитан в христианских традициях. Лишь только минуло юноше 18 лет, как начались гонения на христиан при императоре Диоклетиане, особенно известного в истории как гонитель на веру. Иулиана по велению правителя Маркиана схватили и предали суду.

Его уговаривали отречься от веры, но он твердо отказался это сделать. Целый год он провел в заключении, его переводили из города в город и жестоко истязали. А потом убили. Позднее его мощи были перенесены в Антиохию (ныне территория Турции).

Иулий и Иулиан были братьями и жили в V веке в Римской империи. Жизни свои они посвятили вере и проповедничеству, отправляясь в самые отдаленные страны, где несли слово Божие язычникам. Один из них был пресвитером, второй дьяконом. Оба они прославились также чудесами. Например, как-то они участвовали в строительстве храма. Походящие мимо мужчины не хотели заниматься физическим трудом. А потому соврали братьям, что один из них мертв, а остальные несут его хоронить. Но как только они проехали мимо храма, тот, кто притворялся, реально умер.

Братья были инициаторами и активно работали на строительстве многих церквей в разных странах. Как-то Иулий отправился в Мукорос и, предвидя, что скоро умрет, выбрал место для своего успокоения — остров посреди озера, который населяли змеи. Однако по его молитве змеи покинули остров, а он заложил церковь в честь 12 апостолов. А Иулиан примерно в то же время построил церковь около города Гавдиана, с гробницей, где завещал себя похоронить. От могил братьев тоже совершалось много чудес.

Смысл праздника

Принято славить строителей храмов во имя Господа и следовать их примеру, внося посильную лепту в основание нашей Церкви.

Что можно делать 4 июля 2026 года

— Принято побольше гулять.

— Нужно собирать липовый цвет.

— Принято работать в саду и в огороде.

Что нельзя делать 4 июля 2026 года

— Нельзя ломать и рубить ветки и деревья, особенно липу.

— Не начинайте путешествия.

— Не беритесь за новые дела.