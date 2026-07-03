Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Иулианов день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 4 июля 2026 года? 0 202

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иуалиан

4 июля 2026 года вспоминают мучников пресвитера Иулия, диакона Иулиана, а также Иулиана Тарсийского. В этот день принято собирать цветы липы, которые потом можно использовать в чаях и настойках.

О чем вспоминают в Церкви 4 июля 2026 года

Иулиан родился в конце III века в Малой Азии в провинции Киликия у сенатора-язычника и его супруги-христианки. После смерти отца мальчик с матерью переехали в Тару, где мальчик был крещен и воспитан в христианских традициях. Лишь только минуло юноше 18 лет, как начались гонения на христиан при императоре Диоклетиане, особенно известного в истории как гонитель на веру. Иулиана по велению правителя Маркиана схватили и предали суду.

Его уговаривали отречься от веры, но он твердо отказался это сделать. Целый год он провел в заключении, его переводили из города в город и жестоко истязали. А потом убили. Позднее его мощи были перенесены в Антиохию (ныне территория Турции).

Иулий и Иулиан были братьями и жили в V веке в Римской империи. Жизни свои они посвятили вере и проповедничеству, отправляясь в самые отдаленные страны, где несли слово Божие язычникам. Один из них был пресвитером, второй дьяконом. Оба они прославились также чудесами. Например, как-то они участвовали в строительстве храма. Походящие мимо мужчины не хотели заниматься физическим трудом. А потому соврали братьям, что один из них мертв, а остальные несут его хоронить. Но как только они проехали мимо храма, тот, кто притворялся, реально умер.

Братья были инициаторами и активно работали на строительстве многих церквей в разных странах. Как-то Иулий отправился в Мукорос и, предвидя, что скоро умрет, выбрал место для своего успокоения — остров посреди озера, который населяли змеи. Однако по его молитве змеи покинули остров, а он заложил церковь в честь 12 апостолов. А Иулиан примерно в то же время построил церковь около города Гавдиана, с гробницей, где завещал себя похоронить. От могил братьев тоже совершалось много чудес.

Смысл праздника

Принято славить строителей храмов во имя Господа и следовать их примеру, внося посильную лепту в основание нашей Церкви.

Что можно делать 4 июля 2026 года

— Принято побольше гулять.

— Нужно собирать липовый цвет.

— Принято работать в саду и в огороде.

Что нельзя делать 4 июля 2026 года

— Нельзя ломать и рубить ветки и деревья, особенно липу.

— Не начинайте путешествия.

— Не беритесь за новые дела.

×
Читайте нас также:
#церковь #вера #культура #традиции #христианство
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Янис Тимма и Анна Седокова
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс (в центре), секретарь президиума Сейма Янис Грасбергс (справа) и представители Еврейской общины Аркадий Сухаренко и Давид Каган
Изображение к статье: Агата Муцениеце с дочерью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Светлана Крючкова
В мире
Изображение к статье: Руководитель SKDS Арнис Кактиньш
Политика
Изображение к статье: Гроза и ливень - день чудесный
Наша Латвия
Изображение к статье: Опытный хакер
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Птица подыскивает жертву
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Эта опасная работа в офисе
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Светлана Крючкова
В мире
Изображение к статье: Руководитель SKDS Арнис Кактиньш
Политика
Изображение к статье: Гроза и ливень - день чудесный
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео