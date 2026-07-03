«Стереотипы, связанные с профессией человека. Существует мнение, что люди, выполняющие физическую или ручную работу (blue collar work), имеют худшее образование или более низкий IQ". - Так начал дискуссию мужчина.

Например, я сейчас работаю на складе. Работал и в офисе. У меня степень бакалавра в области спортивной науки. Но мне просто не нравится офисная работа, потому что она кажется скучной.

Я не считаю, что я глупее (или как-то хуже других) только потому, что занимаюсь физическим трудом. У меня есть бакалавр, но в своей профессии я не могу достаточно зарабатывать. Недаром есть поговорка: “Не суди о человеке по шапке”. Ваши мысли? Опыт?» — начал мужчина публичную дискуссию.

В комментариях Лайне пишет:

«Мой случай очень похож: я 8 лет работала в офисном управлении, мне нравилось, пока не достигла своего потолка, а теперь уже два года работаю на улице — в ботаническом саду. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой талантливой!

Быть на свежем воздухе, заниматься физическим трудом, применять своё чувство прекрасного и всё время учиться чему-то новому — фантастика! Да, есть такая часть “синих воротничков”, которые делают это, потому что интеллектуально им не дано больше. Вне работы я не ношу рабочую одежду, потому что тогда, к сожалению, люди относятся свысока».

«Именно работая на складах, я встречала самых интересных людей. У каждого есть какое-то хобби, занятие в свободное время, интересные взгляды и отношение к жизни. Это только моё мнение, но именно офисные работники всегда казались мне скучными и однообразными. Такое ощущение, будто они заранее договорились, какими им быть», — отмечает Лаума.

«Некоторое время назад у нас в офисе убиралась пенсионерка — доктор физических наук! Кажется, весь офис в её присутствии боялся открыть рот на любую тему, где нужен IQ выше среднего», — рассказывает Лаура.

Крис пишет: «По-моему, обычное среднее образование — это пустая трата времени. В основной школе достаточно долгий период, чтобы родители могли оценить способности и таланты своего ребёнка и подтолкнуть его к профессиональному образованию. Если человеку не закладывают видение будущего, то и необходимости в нём нет. Зачем мне бакалавр, если я не хочу заниматься этим в будущем?»

Майя, однако, пишет так: «Нельзя относить это ко всем, но я думаю, что у большинства образование хуже, и поэтому у них ограниченные возможности найти хорошую работу. Я не знаю никого, кто работал бы кассиром в супермаркете только потому, что ему очень нравится эта работа. В основном туда попадают те, у кого нет других (лучших) возможностей».

Имантс с гордостью говорит: «У меня высшее экономическое образование. В жизни я работал на складе, на лесопилке, на АЗС, в пункте приёма металла. Уже 15 лет работаю бухгалтером, а в этом году впервые попробовал читать лекции по бухгалтерии в вузе. И должен сказать — в основном все мои работы мне нравились».

Работающие в этом году не надеются на существенный рост зарплаты

На рынке труда Латвии сейчас вырисовывается интересный контраст — в то время как статистика показывает стабильный рост зарплат, сами работающие в своих ожиданиях стали заметно осторожнее. Почти половина респондентов, или 44 %, считает, что их зарплата в этом году не вырастет, тогда как 47 % ожидают роста — до 10 %, свидетельствует опрос, проведённый банком Citadele. Оптимизм по поводу более значительного повышения зарплаты сохраняют только молодые люди.

Рост зарплаты более чем на 10 % в этом году надеется испытать лишь небольшая часть общества — 8 % опрошенных. Данные отражают прагматичный настрой среди работающих — после периода более стремительного роста зарплат в прошлом году ожидания общества становятся более умеренными.

Экономист: вознаграждение в Латвии продолжает расти быстрее, чем в еврозоне

Согласно данным Центрального статистического управления (CSP), в 3-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в Латвии достигла 1835 евро, увеличившись за год на 132 евро, или 7,8 %, тогда как средняя нетто-зарплата выросла ещё быстрее — на 10,5 %, достигнув 1361 евро. В Европейском союзе зарплаты растут не так быстро — в еврозоне расходы на рабочую силу в среднем увеличились примерно на 3–4 % за год.

«Хотя такой темп роста зарплат создаёт для предприятий всё большие вызовы, ожидается, что рост вознаграждения в Латвии и в дальнейшем будет превышать средний европейский показатель, одновременно становясь более умеренным, чем в предыдущие годы. В этом году, вероятнее всего, зарплаты могут вырасти на 6,5 %. В целом данные опроса сигнализируют о нормализации рынка труда после стремительных потрясений предыдущих лет. Данные опроса показывают, что настроение работающих становится более прагматичным — рост зарплаты всё реже воспринимается как само собой разумеющееся действие работодателя, а как дополнительная выгода», — поясняет главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Чем моложе работник, тем выше ожидания по зарплате

Результаты опроса показывают, что ожидания роста зарплаты существенно различаются в зависимости от возраста, тогда как пол в этом отношении оказывает минимальное влияние. Наиболее оптимистично настроены самые молодые работающие в возрасте от 18 до 29 лет — только треть из них не ожидает повышения зарплаты, и сравнительно большая часть надеется также на рост более чем на 10 %. Это характерно для начального этапа карьеры, где динамику зарплаты чаще определяют смена работы, профессиональный рост и конкуренция за работников.

С увеличением возраста ожидания по зарплате становятся всё более осторожными. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже половина респондентов не ожидает никакого роста зарплаты, а в самой старшей группе — от 60 до 74 лет — такую точку зрения высказывает более половины опрошенных. Это указывает на более ограниченные возможности роста зарплаты на поздних этапах карьеры, а также на большую приоритетность стабильности и безопасности.

Опрос показывает, что гендерные различия в ожиданиях по зарплате минимальны — и среди мужчин, и среди женщин одинаковая доля респондентов ожидает стагнации зарплаты. Это свидетельствует о том, что сейчас прогнозы по зарплате в большей степени определяются структурными факторами рынка труда, а не демографическими различиями.