Жители Дарзини были шокированы изменениями в движении общественного транспорта в Риге. Из трех автобусов, раньше ходивших через район и соединявший его с центром города остался один. НО и онможет довезти жителей микрорайона лишь до Кенгарагса.

Раньше в Дарзини ходили 15, 18 и 31 автобусы. Но теперь в этот район не будет ходить ни один автобус из центра и близлежащих Плявниеков или Пурвицемса. Единственный автобус будет делать по Дарзини круг и довозить желающих до Кенгарагса, где нужно будет сделать пересадку, чтобы отправиться дальше в центр города.

"Теперь в принципе нельзя будет добраться ни в одну точку Риги без пересадки", - жалуются местные жители.

"Никто не подумал о детях, которые едут в школу, пенсионерах, которые на Центральном рынке садятся с транспорт с тяжелыми сумками, о людях, которые будут ездить с пересадками в морозы", - возмущен народ.

Жители района сошлись во мнении, что маршрут составляли те люди, которые общественным транспортом в принципе не пользуются.