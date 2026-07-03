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Пятница будет прохладнее и дождливее 0 141

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
LETA
Изображение к статье: небо, затянутое тучами

По сравнению с предыдущей неделей пятница в Латвии будет заметно прохладнее и дождливее, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо будет преимущественно облачным, хотя временами возможны прояснения. Во многих районах страны ожидаются дожди, местами возможны грозы и сильные ливни.

На востоке Латвии сохранится слабый ветер, тогда как в западной части страны юго-западный и западный ветер будет умеренным, с порывами до 15–17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +17...+21 градус.

В Риге также ожидается облачная погода с прояснениями, однако в течение дня часто будет идти дождь. Сохранится слабый южный ветер, а воздух прогреется примерно до +20 градусов.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #гроза #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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