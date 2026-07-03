Государственной пограничной охране (ГПО) не всегда удается перехватить всех мигрантов, незаконно пересекших латвийско-белорусскую границу, признал в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 начальник ГПО Гунтис Пуятс.

Места, где граница пересекается незаконно, пограничники фактически фиксируют всегда, поскольку построенная инфраструктура и техническое оборудование позволяют установить место нарушения. Однако решающим вопросом является способность пограничников вовремя отреагировать и задержать всех нарушителей.

Пуятс отметил, что на одном пограничном участке одновременно может происходить три или четыре нарушения границы. В таких случаях перехватить всех нарушителей удается не всегда.

"Трудно сосчитать тех, кто пропал после незаконного пересечения границы", - сказал Пуятс. Он признал, что были группы, которые пограничникам не удалось перехватить. В отдельных случаях не удалось задержать и перевозчиков.

В то же время часть лиц, незаконно пересекших границу, пограничники задерживают позже - во время преследования или на возможных маршрутах передвижения. По словам Пуятса, такие действия до сих пор были "достаточно успешными".

Начальник Погранохраны также отметил, что давление на границу в этом году больше, чем в другие годы, и работы у пограничников хватает.

Пуятс рассказал, что перевозчиков вербуют на социальных платформах, обещая якобы безрисковую работу. Однако он подчеркнул, что правовые инструменты позволяют добиться реальных тюремных сроков - до шести лет.

Начальник Погранохраны также подчеркнул, что нарушители границы становятся все более агрессивными. По его словам, в пограничников бросают камни, а мигрантов обучают действовать агрессивно.

В этом году от незаконного пересечения государственной границы были удержаны 7018 человек.