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Предупреждение от ВВС Латвии: завтра полетят дроны 1 1344

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дрон в полете
ФОТО: dreamstime

С 4 по 12 июля над приграничными регионами Латгале пройдут плановые низкие полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в военно-воздушных силах (ВВС) Латвии.

Полеты будут осуществляться с 10:00 до 20:00.

ВВС призывают жителей не беспокоиться и отнестись к полетам с пониманием.

Как сообщалось, в ближайшее время для укрепления восточной границы планируется развернуть дополнительные системы противовоздушной обороны, однако Министерство обороны по соображениям оперативной безопасности не сообщает, какие именно.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов, а один дрон был нейтрализован истребителями НАТО.

В основном эти инциденты затронули Латгале.

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#НАТО #Украина #Латвия #безопасность #ВВС #дроны #Россия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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