Он сказал, что говорил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе и предложил конкретный способ, как вообще следует продолжать решать вопрос "Rail Baltic".

"Я готов взять на себя роль лидера и координировать вопрос "Rail Baltica" между тремя странами Балтии. Ясно, что это непростое мероприятие, особенно в предвыборный цикл. Но я думаю, что у меня самые большие знания о проекте как изнутри, так и снаружи, а также в техническом плане", - сказал Кулбергс.

Он также подчеркнул, что все три страны Балтии в вопросе "Rail Baltica" находятся "в одной лодке" и ни у одной из стран нет финансовых средств, чтобы завершить этот проект. "Неважно, что кто-то из нас пытается рассказать о дате - этих средств нет, нет источника, из которого их покрыть", - утверждает премьер.

Кулбергс считает, что большая спешка приведет к сильному удорожанию проекта.

"Мы должны сесть за стол и сказать - вот так мы, в Латвии, видим основную трассу. И то, что я хочу предложить, - это изменение основной трассы", - сообщил Кулбергс.

Он предлагает мыслить сильно "нестандартно" для тех рамок, которые установлены сейчас. "Если мы не можем позволить себе этот проект сейчас, нужно думать о неординарных решениях, как сократить расходы не на центы, а на миллионы. Это можно сделать, оценив, какие элементы на трассе самые дорогие, и посмотрев, существуют ли альтернативы", - сказал премьер.

Поэтому Кулбергс считает, что нет смысла продолжать тратить деньги налогоплательщиков так, как это делалось до сих пор. По его мнению, прежние решения во многом непродуманы, так как в проект включены слишком дорогие элементы, у которых нет достаточного экономического обоснования.

По мнению Кулбергса, нужно оценить, как можно построить основную трассу, максимально используя существующий железнодорожный коридор 1520 мм и насыпи. Это означало бы меньше отчуждаемых земель, меньше новых подъездных путей, меньшее влияние на окружающую среду и повседневную жизнь людей. "Кроме того, люди уже приспособились к существующей железнодорожной инфраструктуре и переездам, а не мы снова брутально разделяем территорию Латвии совершенно новым коридором", - пояснил Кулбергс.