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Самая страшная трагедия в истории Латвии 6 1048

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс (в центре), секретарь президиума Сейма Янис Грасбергс (справа) и представители Еврейской общины Аркадий Сухаренко и Давид Каган

Премьер Андрис Кулбергс (в центре), секретарь президиума Сейма Янис Грасбергс (справа) и представители Еврейской общины Аркадий Сухаренко и Давид Каган

Память о Холокосте — это память не только о погибших. Это ответственность перед будущими поколениями и напоминание о том, к чему приводят ненависть, дегуманизация и равнодушие.

Всего спустя 3 дня после нацистской оккупации Риги был дан старт "окончательному решению еврейского вопроса" в Латвии. Уже 4-го июля 1941-го года нацисты согнали евреев из окрестных домов Московского форштадта в Большую хоральную синогогу и заживо сожгли. В тот же день были уничтожены и другие синагоги Риги. В тот же день в газете «Tēvija» появился призыв «всем национально думающим латышам, которые хотят участвовать в очищении нашей земли от вредоносных элементов» вступать в «команду Арайса». Потом были Румбула, Шкеде...

Уже к концу 41-го года почти все евреи Латвии были уничтожены. Всего же в Холокосте на территории нашей страны нацисты и их приспешники убили более 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, которые были депортированы сюда из других европейских стран.

Сегодня, накануне официального дня памяти жертв Холокоста в Латвии, у мемориала на месте сожженной синагоги состоялся траурный митинг - с участием государственных деятелей, представителей еврейской общины, дипломатического корпуса. О трагедии Холокоста в Латвии говорили премьер Андрис Кулбергс и министр юстиции Эдвардс Смилтенс, на траурном митинге выступили мэр Риги Виестурс Клейнбергс, посол Израиля Сандра Симович, вице-президент Еврейской общины Латвии Дмитрий Крупников, историк, основатель музея «Евреи в Латвии», бывших узник концлагеря Маргерс Вестерманис. В числе выступавших был и глава Объединения евреев Латвии и Эстонии в Израиле Рами Гал, президент американской организации «Jewish Survivors of Latvia» Чарльз Спрингфилд.

Все выступающие отмечали, что важно, даже спустя столько десятилетий после этих трагических событий, помнить о том, что тогда происходило и рассказывать историческую правду следующим покалениям и бороться с проявлениями ксенофобии и антисемитизма в сегодняшнем мире.

Раввин Рижской синагоги Элияху Крумер исполнил поминальную молитву "Изкор".

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#история #Латвия #трагедия #память #митинг #холокост #антисемитизм
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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