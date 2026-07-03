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Смотри в чек: сниженный НДС на продукты применяют не везде 0 61

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
LETA
Изображение к статье: Сыр в магазине

С 1 июля этого года для хлеба, молока, мяса птицы и яиц установлена сниженная ставка НДС — 12%. Однако не все торговцы успели вовремя ее внедрить. В этом убедился Центр защиты прав потребителей, проведя контрольные покупки в магазинах, пишет Otkrito.lv. К одной из таких проверок смогла присоединиться и программа «360 Ziņas».

Свою проверку Центр защиты прав потребителей начал в Пурвциемсе — в магазине Citro на улице Визмы Белшевицы. Были куплены продукты, к которым с 1 июля применяется сниженная ставка НДС 12%. В корзине оказались молоко, яйца, хлеб и куриное филе. После покупки быстро стало ясно, добросовестно ли поступил торговец: ставку НДС проверили по чеку.

В этом магазине все оказалось в порядке — на все купленные товары был применен НДС 12%. Однако у одного продукта не была указана цена, и это также зафиксировали.

Следующим стал расположенный неподалеку магазин Top!. Процедура была такой же. Но на кассе выяснилось, что к молоку все еще применена прежняя ставка НДС — 21%. Об этом сообщили заведующей магазином, и цену в системе обновили. Позже, при повторной покупке того же молока, все уже было в порядке — цена снизилась.

Проверку провели и в магазине BETA на улице Пурвциема. В корзину положили развесные куриные окорочки, молоко, яйцо и хлеб. В чеке было видно, что ко всем товарам применена ставка НДС 12%.

Такие проверки прошли и в других регионах. Проверяют как крупные, так и небольшие магазины, в том числе так называемые маленькие магазинчики у дома.

Руководитель отдела надзора за потребительскими товарами Центра защиты прав потребителей Лига Каулиня объясняет цель проверки: «Цель — проинформировать, убедиться, сообщить, если кто-то где-то что-то упустил. У нас есть информация, что не все торговцы были проинформированы. Конечно, должно быть какое-то время, чтобы подготовиться. Поэтому сейчас главное для нас — понять, как с этим обстоят дела».

Ожидается, что в ближайшее время данные, полученные во время проверок, будут обобщены, после чего о них сообщат общественности. Тем временем жителей также призывают следить за ценами и сообщать о нарушениях. Это можно сделать с помощью калькулятора на сайте Центра защиты прав потребителей или самостоятельно проверяя чек.

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#цены #магазины #продукты #права потребителей #НДС
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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