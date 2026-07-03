Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовали отчет об оценке рисков, согласно которому наиболее вероятным источником вспышки сальмонеллеза (Salmonella Stanley), охватившей 13 стран, является лапша быстрого приготовления марки Reeva. В Эстонии зараженные партии отозваны с рынка, однако потребителям все равно рекомендуется употреблять лапшу только после термической обработки.

Bb.lv уже сообщал о том, что зараженная продукция продавалась в розничной сети и в Латвии.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) опубликовали отчет об оценке рисков, согласно которому отмечается, что среди заболевших преобладают дети и молодежь. Всего зарегистрировано 106 случаев заболевания, не менее 49 человек были госпитализированы. В Эстонии выявлено девять случаев, восемь из которых потребовали госпитализации. О случаях заболевания также сообщили Австрия, Венгрия, Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Соединенное Королевство, Франция, Чехия и Швеция.

Глава отдела пищевой безопасности Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Аннели Тувике пояснила, что избежать заражения помогут тщательное соблюдение инструкций по приготовлению лапши, поддержание гигиены на кухне и достаточная термическая обработка. «Потребитель найдет инструкцию по приготовлению на упаковке, поэтому стоит внимательно читать маркировку. Для снижения рисков мы рекомендуем употреблять лапшу быстрого приготовления так, как это предусмотрено, то есть после термической обработки. Мы также советуем перед употреблением лапши Reeva проверять номер партии на упаковке», – сказала Тувике.

В Эстонии сальмонеллу обнаружили в следующих продуктах, которые на сегодняшний день отозваны с рынка: лапша быстрого приготовления Reeva со вкусом говядины (60 г, партия: L0126, срок годности: 18.04.2027) и лапша быстрого приготовления Reeva со вкусом курицы (60 г, партия: L0326, срок годности: 17.06.2027).

Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) уведомил розничные магазины о зараженной сальмонеллой лапше и обязал их снять продукцию с продажи. Департамент также взял дополнительные пробы еще из одиннадцати партий лапши Reeva, продающихся на эстонском рынке, но в них бактерия сальмонеллы обнаружена не была.

«Поскольку зараженная сальмонеллой лапша все еще может находиться у потребителей дома, мы просим не употреблять ее в пищу, а вернуть в магазин или выбросить», – сказала главный специалист отдела централизованной поддержки и организации услуг Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Анастасия Рыбакова, подчеркнув, что лапша и прилагающиеся к ней смеси приправ не предназначены для употребления в сухом или сыром виде.

«При приготовлении продукта необходимо следовать инструкциям на упаковке: залить лапшу кипятком и дать ей настояться до готовности. Таким образом потребитель может сам снизить риск заболевания», – подчеркнула Рыбакова.