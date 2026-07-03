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В Латвии очередная напасть - опасный эффект «офисных ягодиц» 2 2034

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эта опасная работа в офисе

Эта опасная работа в офисе

Как комментирует фитнес-тренер Ольга ЯБЛОКОВА, эффект «офисных ягодиц» – это состояние, при котором мышцы постепенно теряют тонус из-за недостатка нагрузки.

Ягодичные мышцы – одни из самых крупных и сильных в теле. Они отвечают за стабилизацию таза, участвуют в разгибании бедра, помогают поддерживать правильную механику движения во время ходьбы и т. д.

Когда человек долго сидит, эти мышцы находятся в растянутом и почти неактивном положении. Если такое положение становится постоянным, работа ягодичных мышц постепенно ухудшается, нагрузка перераспределяется, поясница начинает работать больше, чем должна, а мышцы задней поверхности бедра берут на себя часть функций ягодиц. Это может привести как к дискомфорту и напряжению в пояснице, так и к изменению формы ягодиц.

Совет один: чтобы минимизировать негативные последствия, нужно хотя бы раз в час вставать и делать разминку.

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#профилактика #фитнес #здоровье
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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