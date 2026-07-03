В субботу в Латвии сохранится дождливая погода, возможны сильные ливни и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу во многих регионах ожидается дождь, местами также грозы и ливни. Температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В субботу днем продолжат формироваться дождевые облака, которые принесут на большей части территории страны ливни и грозы. Наибольшая вероятность сильных ливней прогнозируется в западных и центральных регионах страны.

На морском побережье скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду, а на остальной территории страны усиление ветра возможно лишь во время грозы.

Максимальная температура воздуха днем составит +17...+22 градуса.

В Риге в субботу также ожидаются дожди, начиная с середины дня - грозы и сильные ливни. Температура воздуха ночью составит +15...+16 градусов, днем - +20...+21 градус.