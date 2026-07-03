Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вам что: грозу или ливень? Латвийские синоптики дали прогноз на субботу 0 620

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гроза и ливень - день чудесный

В субботу в Латвии сохранится дождливая погода, возможны сильные ливни и грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на субботу во многих регионах ожидается дождь, местами также грозы и ливни. Температура воздуха составит +12...+17 градусов.

В субботу днем продолжат формироваться дождевые облака, которые принесут на большей части территории страны ливни и грозы. Наибольшая вероятность сильных ливней прогнозируется в западных и центральных регионах страны.

На морском побережье скорость западного, северо-западного ветра в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду, а на остальной территории страны усиление ветра возможно лишь во время грозы.

Максимальная температура воздуха днем составит +17...+22 градуса.

В Риге в субботу также ожидаются дожди, начиная с середины дня - грозы и сильные ливни. Температура воздуха ночью составит +15...+16 градусов, днем - +20...+21 градус.

×
Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нелегалы у латвийской границы
Изображение к статье: лапша Reeva
Изображение к статье: Покупатели на ночном рынке
Изображение к статье: Учитель английского языка Елена Килгасте

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Искусство правильно держать телефон
Техно
Изображение к статье: Анна Нетребко
В мире
Изображение к статье: В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого
Культура &
Изображение к статье: Айя Поча
Политика
1
Изображение к статье: Андрис Кулбергс
Наша Латвия
8
Изображение к статье: Погоня на границе
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: Искусство правильно держать телефон
Техно
Изображение к статье: Анна Нетребко
В мире
Изображение к статье: В Юрмале пройдет Фестиваль мороженого
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео