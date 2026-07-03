Перед выпускниками международной школы «Премьер» с их знаниями и опытом открыт весь мир для дальнейшего обучения!

В этом году небывалым успехом стала и победа школьницы в конкурсе эссе, организованном Оксфордским университетом.

Школа - это не просто место для освоения знаний. Это среда, где ребенок растет, учится мыслить самостоятельно, сотрудничать и с уверенностью идти навстречу своему будущему. Именно такую повседневность обеспечивает своим ученикам международная школа «Премьер».

Безопасная и доверительная учебная среда

В школе учатся около 150 учеников, и одним из ее наибольших преимуществ является возможность освоить полный цикл образования Международного бакалавриата (ИБ) — от начальной школы до получения диплома. Это означает непрерывный, целенаправленный рост, где каждый следующий шаг базируется на ранее освоенном, помогая детям развиваться не только академически, но и лично.

В международной школе «Премьер» обучение построено таким образом, чтобы ученик стал самостоятельной, думающей и убеждающей личностью. Программа IB развивает критическое мышление, исследование и международный взгляд, подготавливая к учебе в Латвии и мире. Небольшие классы и индивидуальный подход позволяют учителям и оказывать поддержку каждому учащемуся и выстраивать доверительные отношения. Учебная среда безопасна, современна и вдохновляет.

Такой подход дает школьникам уверенность в своих способностях, учит мыслить шире, готовит к учебе и жизни в международной среде в любой точке на карте мира.

О высоком качестве школы свидетельствует и полученная в этом году официальная оценка аккредитации Международной организации бакалавриата (Evaluation Report). Международная комиссия по аккредитации особо выделила целенаправленную реализацию философии ИБ школы, современную учебную среду, сильное чувство сообщества и высокие учебные достижения учеников. «Каждое развитие ребенка важно для нас. Мы создаем среду, где ученики чувствуют себя уверенно, мотивированно и вдохновенно добиваться большего", - подчеркивает директор школы Ирина Еремеева.

Результаты оценки подтверждают, что Международная школа «Премьер» является целенаправленно развитым образовательным учреждением с четким видением будущего и международно-конкурентоспособным предложением образования, полноценно реализует программу IB, в ряде областей превышая установленные стандарты.

В то же время школа продолжает развиваться, укрепляя международное сотрудничество.

"Аккредитация IB подтверждает — наши школьники не только достигают высоких результатов, но и вырастают личностями, способными уверенно действовать в мире, не теряя своей идентичности и ценностей. Осознаем, что идем в правильном направлении, продолжаем развиваться", - удовлетворена директор Международной школы «Премьер» Ирина Еремеева.

Международное мышление, основанное на ценностях образования и всестороннее развитие школьника

Процесс аккредитации ИБ в Международной школе «Премьер» был важным шагом в укреплении качества и дальнейшем развитии. В оценке аккредитационная комиссия особо выделила ясную миссию школы, основанный на ценностях подход и международное мышление, которые ежедневно отражаются как в учебном процессе, так и в школьной среде.

В школе создано инклюзивное (включающее), разнообразное и основанное на сотрудничестве сообщество, где важен рост и самочувствие каждого ребенка. Учебная программа обширна, уравновешена и приспособлена под нужды школьников. В школе предлагается многоязычная модель образования — обучение в основном происходит на английском языке, что одновременно способствует как международному взгляду, так и интеграции в местное общество, особенно изучая латышский язык на разных уровнях.

Школьники ежедневно активно участвуют в учебном процессе, развивая критическое мышление, навыки сотрудничества и способность самостоятельно анализировать и оценивать проделанную работу. Подход к обучению основан на практической деятельности, исследованиях и междисциплинарном сотрудничестве, в том числе с международными институтами, такими как ЦЕРН.

Школьница побеждает в конкурсе эссе Оксфордского университета

Учебный процесс в школе построен таким образом, чтобы дети постепенно осваивали способность учиться самостоятельно, при этом чувствовали поддержку и присутствие учителя. В школе особенно важны доверительные отношения между педагогами и учениками, создавая среду, где дети чувствуют себя уверенно, уверенно и воодушевленно развивать свои таланты.

Елена Килгасте в Международной школе «Премьер» преподает английский язык, ученикам 8-11 классов — углубленный курс для старшеклассников на английском языке, а также часть осваивает его и уже до окончания 9-го класса. Чтобы начать обучение по программе Международного бакалавра (IB), на вступительном экзамене по английскому языку должно быть более 75% правильных ответов, и дети с такими знаниями тоже могут начать изучать английский углубленно. А Юрий Кириллов - учитель химии Международной школы «Премьер» по программе MYP и IB DP и преподает химию ученикам 8-9 классов (по программе MYP) и 10-11 классов. Отметим, что по программе IB среднюю школу заканчивают в 11-м классе.

Ученики углубленного курса английского свободно читают книги, пишут, дискутируют, отстаивают мнение, представляют свои идеи на английском языке. Педагог гордится тем, что одна из ее учениц - Дарья Якимович, - в этом году была одной из победительниц конкурса эссе, организованного Оксфордским университетом, и сможет принять участие в его летнем лагере.

Елена Килгасте рассказала, что у ее учеников тоже есть домашние задания, но старается их не перегружать. Если ученик не в школе (заболел, отправился в путешествие), у него в системе школьного администрирования есть доступ в свой профиль, где помещены все учебные материалы, видно заданное, ученик может учиться самостоятельно.

Недавние аккредитационные комиссии IB также похвалили, что в классах царит очень благоприятная и творческая атмосфера, дети ведут себя свободно, мотивированы тем, что на уроках много используются различные элементы программы IB. Например, было высоко оценено, что учитель Елена Килгасте работает так, чтобы помогать ученикам, а не просто быть самой в центре урока. Комиссия по аккредитации ИБ еще высоко оценила, как здесь проводят уроки, как учителя подбирают методы обучения, делая содержание обучения по возможности интересным. Так и школьники с интересом идут на уроки химии под руководством Юрия Кириллова. Он очень увлеченно рассказывает о любимом предмете, но, разумеется, и не забывает о том, чтобы ученики освоили необходимый объем знаний.

Учитель Елена Килгасте очень ценит, что дети отзывчивы не только в учебе, но и для помощи учебному сообществу. Например, в этом году был устроен школьный базарчик, ученики сами готовили лакомства, украшения и т.п., вырученные деньги 1000 евро пожертвовали на благотворительность.

В химии у каждого свой исследуемый металл

Классы в школе численно маленькие, ученики мотивированы, в классе химии есть все необходимое, что в видении учителя Юрия Кириллова очень помогает в его работе. Например, в 8 классе у школьников тема о металлах, и каждый ученик может изучать выбранный им металл, далее делая вывод, где он встречается в природе, зачем нужен в повседневной жизни, каковы свойства выбранного металла, а затем проверяя свои знания в практическом эксперименте, получая металл, а затем изучая его химические свойства. Кроме того, при необходимости учитель может посвятить одной теме несколько уроков, пока ученики полностью не поймут изучаемое вещество и не получат более широкое видение. Юрий Кириллов гордится тем, что школа так хорошо оборудовала кабинет химии, в котором регулярно обновляются необходимые для лабораторных работ вещества, посуда — к тому же во время лабораторных работ ему помогает лаборант.

«Химия – это наука, позволяющая проводить практические эксперименты и способствующая формированию понимания обыденных процессов. Наш опыт показывает, когда ученики доходят до 8 класса, где химия, наконец, преподается как отдельный учебный предмет, подростки приходят в позитивном настроении и с большими ожиданиями, потому что с 1-го класса им рассказывают, что в химии будут эксперименты, красочные реакции. Они думают, что смогут смешивать вещества, получать неожиданные эффекты и делать все это легко и без изучения теории. Однако химия - структурированная наука, требующая очень хороших базовых знаний, совсем как в изучении языков – без словесного запаса и понимания грамматики далеко не уедешь", - говорит Юрий Кириллов.

Учеба, работа, бизнес где угодно в мире

Учитель Елена Килгасте рассказывает, что школьники, по сути, изучают английский как родной язык, получают уверенность в его использовании в реальных ситуациях. После средней школы эти ученики могут выбрать один из интересующих их зарубежных вузов и быть уверенными, что смогут качественно учиться на английском языке.

Например, в международной школе химии «Премьер» ученики изучают английский язык, дополнительно изучают немецкий, что открывает возможности для изучения также в Швейцарии, Австрии, Германии, чтобы в дальнейшем применять свои знания в промышленности или науке масштаба ЕС.

Юрий Кириллов привел пример — один из выпускников сейчас в Лундском университете, в Швеции изучают биохимию и особо оценивают, насколько хорошие базовые знания по химии до сих пор получены в международной школе «Премьер».

«Если хорошо освоена одна из технических наук, человек в современном мире всегда будет обеспечен, то есть у него будет работа. Я всегда говорил, что никогда не искал работу, это она находит меня. Я вижу, что отдельных школьников получить выдающиеся знания в области химии, биологии мотивирует, например, мечта о хорошо оплачиваемой профессии стоматолога. Если же говорить о промышленном производстве, в нем есть и понадобятся специалисты со знаниями в области химии, физики, математики, биологии и др."., - уверен Юрий Кириллов. Он делится своими наблюдениями о том, что производство развивается, ищутся более дружественные окружающей среде методы производства, создания новых веществ, продуктов, наука развивается и в направлении того, как быть на шаг впереди различных вирусов и т. д. — для всего этого нужны образованные специалисты, любопытство и целеустремленность которых приводят к достойной награде и удовлетворению от проделанной работы.

«Если ты химик, биохимик, физик с международным образованием – весь мир открыт! Конечно, уровень жизни в тех или иных странах будет разным. Но только от тебя зависит, будешь ли ты работать оператором оборудования или изобретешь и заработаешь на создании нового продукта или технологии! Тем, кто хочет, даем крепкую основу для дальнейшей учебы и работы в международной среде ", - говорит учитель химии Международной школы «Премьер» Юрий Кириллов.

Мощная основа для дальнейшей жизни

Дочь Алекса Лациса София осенью будет учиться уже в 9-м классе, и он как родитель наиболее высоко оценивает, что ИБ - это не только академическая программа, но и особая философия в подходе к учебе: «Детей учат не только запоминать информацию, но и понимать ее, задавать продуманные вопросы, формировать и формулировать свои взгляды, а также находить связь между различными темами обучения и миром. В современной среде только одних знаний недостаточно, - молодым людям необходимы также критическое мышление, интеллектуальная гибкость, способность безопасно работать с информацией и свободно чувствовать себя в международной среде. Также ценю то, как ИБ способствует чувству ответственности за свое обучение. Видно, как дети постепенно учатся планировать, размышлять о своих сильных и слабых сторонах и продвигаются дальше с большим пониманием. Надежды велики, и не всегда для семьи это легкий путь, но именно поэтому программа дает детям такую мощную основу для дальнейшего изучения и взрослой жизни».

Контакты международной школы "Премьер": Valerijas Seilas iela 1-7, Rīga, Latvia, LV-1019

+371 67114521, +371 25563332

Email: [email protected]