Выпускники средней школы получат сертификаты централизованных экзаменов Сегодня с 9 часов выпускники средних школ смогут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте "eksameni.gov.lv", сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Учащиеся смогут просмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте "eksameni.gov.lv", авторизовавшись с помощью учетных данных "E-klase" или "Mykoob". Сертификаты будут доступны на сайте в течение шести месяцев с даты их публикации.

Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге "Мои данные в регистрах образования" на сайте "Latvija.lv", а сами сертификаты можно будет получить в электронной услуге "Просмотр и получение документов, подтверждающих образование". Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы "E-klase" или "Mykoob".

В особых случаях сертификаты из Информационной системы государственных экзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения.

Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшие учебные заведения Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся будут доступны образовательным учреждениям в Государственной информационной системе образования.

Единый прием на базовые программы обучения в восьми высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля.