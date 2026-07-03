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Выпускники средней школы получат сертификаты централизованных экзаменов 0 95

Наша Латвия
Дата публикации: 03.07.2026
LETA
Изображение к статье: Ученики на экзамене

Выпускники средней школы получат сертификаты централизованных экзаменов Сегодня с 9 часов выпускники средних школ смогут узнать результаты своих централизованных экзаменов на специально созданном веб-сайте "eksameni.gov.lv", сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве развития образования (VIAA).

Учащиеся смогут просмотреть свои результаты экзаменов и сертификаты на сайте "eksameni.gov.lv", авторизовавшись с помощью учетных данных "E-klase" или "Mykoob". Сертификаты будут доступны на сайте в течение шести месяцев с даты их публикации.

Совершеннолетние учащиеся и родители несовершеннолетних смогут ознакомиться с результатами централизованных экзаменов также в электронной услуге "Мои данные в регистрах образования" на сайте "Latvija.lv", а сами сертификаты можно будет получить в электронной услуге "Просмотр и получение документов, подтверждающих образование". Эти услуги будут доступны тем учащимся, в учебных заведениях которых не используются электронные журналы "E-klase" или "Mykoob".

В особых случаях сертификаты из Информационной системы государственных экзаменов смогут извлечь и отправить учащимся также образовательные учреждения.

Сертификаты не нужно распечатывать и не нужно спешить с их получением в первый день публикации, поскольку при поступлении в высшие учебные заведения Латвии предъявление сертификатов не требуется. Результаты экзаменов учащихся будут доступны образовательным учреждениям в Государственной информационной системе образования.

Единый прием на базовые программы обучения в восьми высших учебных заведениях Латвии начнется на следующей неделе, 9 июля.

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#образование #Латвия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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