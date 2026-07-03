Спустя более четырех лет после начала войны многие украинские дети в Латвии по-прежнему испытывают серьезные трудности с учебой. Эксперт считает, что проблема заключается не в способностях детей, а в ошибках системы интеграции.

Процесс интеграции украинских беженцев, особенно детей, в Латвии до сих пор остается сложным и во многом несистемным. Такое мнение в эфире программы «Preses klubs» высказала руководитель Центра украинских исследований, социолингвист и дипломатический переводчик Виктория Притуляк.

По ее словам, одной из главных проблем стало отсутствие с самого начала четкой стратегии интеграции и организации обучения для детей, прибывших из Украины. Эксперт объяснила, что многие семьи долгое время не могли решить, останутся ли они в Латвии или вернутся домой после окончания войны. В результате дети фактически оказались между двумя образовательными системами. «Из-за этой неопределенности возникли огромные трудности с языковыми курсами, проектами и всей системой поддержки. Мы допустили очень много ошибок, из-за которых многие люди за четыре года так и не освоили даже базовый уровень языка».

По словам Притуляк, такая ситуация напрямую коснулась и школьников.

«Когда создавалась система кризисной интеграции, для детей вообще не было языковых курсов. Их просто отправили в школы с мыслью: язык выучите сами, сдадите экзамены — и все будет хорошо».

При этом результаты сильно зависели от конкретной школы и учителей. «Если ребенку повезло попасть в школу, где педагоги были готовы уделять дополнительное время и помогать, то все складывалось хорошо. Такие дети поступили в колледжи, техникумы, а некоторые успешно учатся и в университетах».

Однако далеко не всем повезло. По словам эксперта, особенно в Риге и Рижском регионе встречается множество историй, когда украинские школьники годами были вынуждены использовать русский язык, чтобы понимать учебный материал.

Притуляк считает, что сложности украинских детей нельзя рассматривать отдельно от психологических факторов. «У этих детей есть психологическая травма, пережитый стресс. Многие еще во время пандемии долгое время учились дистанционно. Все это тоже сказалось на их образовании».

Кроме того, эксперт обращает внимание на еще одну серьезную проблему. «У нас очень много детей, которые вообще не посещают школы. Есть так называемые "потерянные украинские дети", которые якобы учатся дистанционно. При этом до сих пор нет изменений в законодательстве, которые обязывали бы таких детей посещать школу». По мнению Притуляк, отсутствие обязательного очного обучения стало ошибкой, хотя для отдельных случаев, связанных с тяжелым психологическим состоянием ребенка, могут существовать исключения.

Она также подчеркнула, что невозможно ожидать, что ребенок за несколько лет полностью освоит новый язык настолько, чтобы без трудностей получать профессиональное образование или поступать в вуз.

«Нельзя за три-четыре года настолько хорошо выучить язык, чтобы свободно получать профессию. Особенно тяжело детям, потому что этот период совпадает с самыми важными годами учебы и выбора будущей специальности».

Эксперт привела и собственный пример адаптации после переезда в Латвию. «Иногда детям кажется, что они хуже других не потому, что они менее способные, а потому, что существует языковой барьер. Так было и со мной. Мне было трудно не потому, что я не знала математику, а потому, что я не понимала условие задачи. Я могла решить задачу, но не могла понять, что от меня требуется».

По мнению Виктории Притуляк, именно поэтому государству необходима долгосрочная и согласованная стратегия интеграции. «Сейчас эта стратегия снова раздроблена между разными министерствами и политиками. Конечно, Латвия в условиях кризиса сделала очень многое, и украинцы искренне благодарны за эту помощь. Никто не говорит, что поддержки было мало. Но нужно понимать, что освоить такой сложный язык за три-четыре года до уровня, необходимого для получения профессии, чрезвычайно трудно».